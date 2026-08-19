Веласкес след 0:0 с АЕК: Доминирахме, имаме страхотен потенциал! Няма значение дали сме на нашия стадион или на "Камп Ноу"

Наставникът на Левски Хулио Веласкес сподели мнението си за представянето на неговия тим в първия мач с АЕК Атина. "Сините" посрещнаха гръцкия шампион на Националния стадион "Васил Левски" в София за плейофния им двубой в Шампионска лига. Победителят от този двубой ще се класира за основната фаза на най-престижния европейски турнир. Първата среща приключи 0:0, а реваншът ще се изиграе седмица по-късно, 26 август, в южната ни съседка.

Веласкес се гордее с представянето на Левски в първия мач с АЕК

През първата част от мача в София се разиграха повече положение пред двете врати, но и двата тима не предприеха рискове и в крайна сметка не намериха пътя към съперниковата мрежа. Така всичко ще се реши в реванша в Атина. Веласкес остана доволен от представянето в един равностоен двубой: "Мачът беше равностоен. За мен Левски игра добре в този двубой. За нас беше много важно, както си говорихме преди мача, да задържим нашата идентично и начин на игра, който се опитваме да наложим на противника. Мисля, че успяхме да направим това от първата минута. Имахме идея как да играем. Доминирахме в по-голяма част от този мач. Разбира се, успявахме да покрием пространствата, покрихме повече от критериите, които са водещи за това да диктуваме двубоя. Понякога ни липсваха последният пас или решаващият удар в последната третина на терена, но като цяло бяхме добре."

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Оптимистичен Хулио Веласкес: Сигирен съм, че нещата ще се нареждат все по-добре

"Важното е, че сме опознали по-добре съперника. Мога смело да кажа, че съм горд от отбора си и от това, което показаха. Имаме страхотен потенциал, отдадени сме, отношението ни е много добро и го показахме от първата до последната минута. Важното е във втория мач да излезем отново мобилизирани и да хванем решаващия момент в мача", продължи испанският специалист, след което добави за финал:

"Няма значение дали играем на нашия стадион, на Националния стадион или на "Камп Ноу", важното е да печелим и да се опитваме да показваме нашата игра. Сигурен съм, че нещата ще се нареждат все по-добре. Не ни е първият мач в този турнир. Играхме със силни отбори. Не е важно, че сме приели АЕК в първия двубой или че те са фаворити. Важното е да знаем, че отборът е силен, опонентът е силен, но пък ние имаме капацитета да опитаме да се противопоставим с нашите идеи и нашия начин на игра".

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