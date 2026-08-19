Войната в Иран::

Вратарят на Левски: Искаме да повторим историята отпреди 20 години!

19 август 2026, 0:27 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: levski.bg
Вратарят на Левски: Искаме да повторим историята отпреди 20 години!

Българският шампион Левски продължава да мечтае в Шампионска лига. "Сините" посрещнаха отбора на АЕК Атина в първия мач от плейофите за влизане в основната фаза на турнира. Срещата на Националния стадион "Васил Левски" в София завърши при резултат 0:0 пред около 40 000 по трибуните. Реваншът ще се изиграе на 26 август, сряда, в гръцката столица. Левски ще пътува за Атина с ясната цел да победи АЕК и да повтори подвига от преди 20 години с класиране в най-престижната клубна надпревара. 

Вуцов говори след 0:0 с АЕК Атина

След края на мача стражът на "сините" Светослав Вуцов застана пред медиите, за да коментира емоциите от това да играе пред такава публика. Той също така коментира с каква настойка ще замине българския шампион за Гърция: "Пълен стадион, неописуема емоция. Стояхме добре на терена и всичко ще се реши във втория мач. Хубаво е, че запазих суха мрежа, но повече ще се радвам да допусна гол и да спечелим."

ОЩЕ: Цветомир Найденов похвали Левски, но захапа ЦСКА: "Ловешките палавници от Кърпачев ме съмняват"

Светослав Вуцов

"Нищо не се променя. Отиваме там с ясната цел да продължим напред и да повторим историята отпреди 20 години. Благодаря на нашите фенове за подкрепата в мача и през цялата година. Както миналата, така и тази. Вярваме в нашите сили, можем да се поздравим с успех", каза още вратарят на "сините" Светослав Вуцов.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Веласкес след 0:0 с АЕК: Доминирахме, имаме страхотен потенциал! Няма значение дали сме на нашия стадион или на "Камп Ноу"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шампионска лига Левски АЕК Атина Светослав Вуцов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес