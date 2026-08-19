Вратарят на Левски: Искаме да повторим историята отпреди 20 години!

Българският шампион Левски продължава да мечтае в Шампионска лига. "Сините" посрещнаха отбора на АЕК Атина в първия мач от плейофите за влизане в основната фаза на турнира. Срещата на Националния стадион "Васил Левски" в София завърши при резултат 0:0 пред около 40 000 по трибуните. Реваншът ще се изиграе на 26 август, сряда, в гръцката столица. Левски ще пътува за Атина с ясната цел да победи АЕК и да повтори подвига от преди 20 години с класиране в най-престижната клубна надпревара.

Вуцов говори след 0:0 с АЕК Атина

След края на мача стражът на "сините" Светослав Вуцов застана пред медиите, за да коментира емоциите от това да играе пред такава публика. Той също така коментира с каква настойка ще замине българския шампион за Гърция: "Пълен стадион, неописуема емоция. Стояхме добре на терена и всичко ще се реши във втория мач. Хубаво е, че запазих суха мрежа, но повече ще се радвам да допусна гол и да спечелим."

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"Нищо не се променя. Отиваме там с ясната цел да продължим напред и да повторим историята отпреди 20 години. Благодаря на нашите фенове за подкрепата в мача и през цялата година. Както миналата, така и тази. Вярваме в нашите сили, можем да се поздравим с успех", каза още вратарят на "сините" Светослав Вуцов.

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