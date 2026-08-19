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Треньорът на АЕК хвърли ръкавицата към Левски: "Изпуснахме победата, в Атина теренът ще е по-добър!"

19 август 2026, 0:47 часа 974 прочитания 0 коментара

Наставникът на АЕК Атина Марко Николич остана с усещането, че гръцкият шампион е изпуснал да си тръгне с победа от София след равенството 0:0 срещу Левски в първия плейоф за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Сръбският специалист отчете класата на "сините", но смята, че неговият тим е имал възможност да вземе преднина преди реванша. Той отбеляза и това, че теренът не е бил на добро ниво, но това няма да бъде така в Атина, където смята, че неговият тим ще може да играе по-бърз футбол.

Николич се оплака от игрището на стадион "Васил Левски"

"Игрището не беше на много добро ниво. Малко ми е болно, че не успяхме да спечелим. Отиваме на нашия стадион, където вече ще опитаме да вкараме този гол повече", каза Николич пред bTV, а после коментира терена и на пресконференцията след мача.  "Имаше проблем с терена и отскачането на топката. Това беше проблем и за двата отбора", коментира той.

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Марко Николич

Егоизъм пречи на играта на АЕК

Николич разкри и един от проблемите, които е забелязал в играта на своя отбор - прекаления индивидуализъм в определени моменти. "В някои моменти имаше егоизъм от някои наши играчи. Борихме се добре срещу добър опонент", каза наставникът.

Николич останал изненадан от стартовата схема на Веласкес

Той призна, че е бил изненадан от стартовата схема на Хулио Веласкес, който заложи едновременно на Майкон и Алекс Сентейес. "Може би бях изненадан от стартовия състав на Левски, който излезе с два леви бека. Знаем, че те ротират състава си", допълни Николич. 

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"Дори и да бяхме вкарали, нищо нямаше да бъде решено. Надявам се да играем малко по-добре от днес", заяви треньорът на АЕК.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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