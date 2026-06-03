Войната в Украйна:

Атанас Бостанджиев го посочи като „лице за контакт“, а той напуска Левски

03 юни 2026, 9:32 часа 600 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Атанас Бостанджиев го посочи като „лице за контакт“, а той напуска Левски

Изненадваща новина долетя от стадион „Георги Аспарухов“, след като стана ясно, че директорът „Комуникации“ в Левски Климент Йончев ще напусне клуба. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Причината за напускането на Йончев не се съобщава, но той вече се е сбогувал с останалите служители на „сините“. Все още няма яснота дали столичани ще назначат нов човек на неговия пост или тази позиция ще бъде закрита.

Климент Йончев се е сбогувал със служителите на Левски

Любопитното е, че само преди два дни Климен Йончев бе посочен от новия собственик Атанас Бостанджиев като „лице за контакт“ между феновете и клуба. Както е известно, от Сдружение „Левски на левскарите“, което е и вторият по големина акционер на „сините“, поканиха Бостанджиев на среща, на която да бъде обсъдено бъдещето на родния гранд.

Климент Йончев

Бизнесменът отклони предложението, а в края на изявлението си сподели – „В случай че имате нужда от допълнителна информация или разяснения по темата, можете да се обръщате към лицето за контакт, на което сме доверили комуникацията, свързана с тази наша инвестиция в България, а именно Климент Йончев (kliment@keycom.bg)“.

Директорът изкара по-малко от една година в Левски

Климент Йончев работи в Левски от август 2025 година. Още при назначението му ръководството на „сините“ обяви, че мандатът на новия директор е до лятото на 2028-ма. Оказа се обаче, че той няма да го изпълни. Въпреки краткия си престой на „Герена“ Йончев свърши сериозен обем от работа и бе с основна заслуга за реализирането на редица инициативи на българския гранд. Именно Климент Йончев води пресконференцията, на която Наско Сираков обяви, че Атанас Бостанджиев ще бъде новият собственик на Левски.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Атанас Бостанджиев отказа среща със сдружението "Левски на левскарите"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Атанас Бостанджиев Климент Йончев
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес