Атанас Бостанджиев го посочи като „лице за контакт“, а той напуска Левски

Изненадваща новина долетя от стадион „Георги Аспарухов“, след като стана ясно, че директорът „Комуникации“ в Левски Климент Йончев ще напусне клуба. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Причината за напускането на Йончев не се съобщава, но той вече се е сбогувал с останалите служители на „сините“. Все още няма яснота дали столичани ще назначат нов човек на неговия пост или тази позиция ще бъде закрита.

Климент Йончев се е сбогувал със служителите на Левски

Любопитното е, че само преди два дни Климен Йончев бе посочен от новия собственик Атанас Бостанджиев като „лице за контакт“ между феновете и клуба. Както е известно, от Сдружение „Левски на левскарите“, което е и вторият по големина акционер на „сините“, поканиха Бостанджиев на среща, на която да бъде обсъдено бъдещето на родния гранд.

Бизнесменът отклони предложението, а в края на изявлението си сподели – „В случай че имате нужда от допълнителна информация или разяснения по темата, можете да се обръщате към лицето за контакт, на което сме доверили комуникацията, свързана с тази наша инвестиция в България, а именно Климент Йончев (kliment@keycom.bg)“.

Директорът изкара по-малко от една година в Левски

Климент Йончев работи в Левски от август 2025 година. Още при назначението му ръководството на „сините“ обяви, че мандатът на новия директор е до лятото на 2028-ма. Оказа се обаче, че той няма да го изпълни. Въпреки краткия си престой на „Герена“ Йончев свърши сериозен обем от работа и бе с основна заслуга за реализирането на редица инициативи на българския гранд. Именно Климент Йончев води пресконференцията, на която Наско Сираков обяви, че Атанас Бостанджиев ще бъде новият собственик на Левски.

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