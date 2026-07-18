Силен трансфер в Кърджали: Арда се подсили с национал на България, свързван с Левски и ЦСКА!

Българският футболен клуб Арда привлече полузащитника на хърватския Риека – Доминик Янков. Атакуващият халф е подписал договор със „светлосините“ за срок от три години. Новината бе съобщена официално от кърджалийския тим. Както е известно, за последно родният национал носи екипа на столичния Локомотив. През зимата Янков бе свързван с преминаване в един от двата гранда на българския футбол - Левски и ЦСКА.

Арда привлече Доминик Янков

„Часове преди началото на новото футболно първенство ръководството на ПФК Арда осъществи пореден силен трансфер. Доминик Янков подписа тригодишен договор с клуба и вече е част от Арда. Полузащитникът е роден на 28 юли 2000 г. и започва да тренира футбол в Канада. След това в професионалния футбол носи екипите на Лудогорец, Ботев Враца, Монреал (Канада), Риека и Локомотив София“, пишат от клуба.

„Доминик Янков има мачове за мъжкия национален отбор на България, както и за U19 и U21. Ръководството на ПФК Арда треньорите, футболистите и феновете пожелават на Доминик Янков много успехи с екипа на Арда“, гласи още съобщението.

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