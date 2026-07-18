Септември спъна Арда на старта на Първа лига

Септември София и Арда Кърджали не успяха да се победят в първия си мач от новия сезон в родната Първа лига. Срещата, която се състоя на Националния стадион „Васил Левски“ в София, завърши при резултат 1:1. Гостите поведоха в средата на първата част с гол на Бирсент Карагарен. След почивката столичани израниха след попадение на Себастиан Уейд.

Арда поведе още в 17-ата минута

Арда стартира по-активно срещата и поведе още в 17-ата минуита. След лошо изчистване топката стигна до Бирсент Карагарен, който с мощен удар от въздуха матира стража на домакините за 1:0. Малко преди края на редовното време на първата част голмайсторът на гостите от Кърджали опита да прехвърли Владимир Иванов с изстрел от центъра, но неуспешно.

Септември изравни след почивката

В самото начало на второто полувреме Арда можеше да реализира втори гол, но Светослав Ковачев не успя да преодолее стража на домакините. Септември все пак стигна до изравнително попадение в 53-ата минута, когато Себастиан Уейд се разписа за 1:1. До края на двубоя повече голове не паднаха и двата тима трябваше да се задоволят с равенството.

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