Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Късметът помогна на Лудогорец на старта на Първа лига! "Орлите" оцеляха в дебюта на новия си треньор

18 юли 2026, 23:10 часа 734 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Късметът помогна на Лудогорец на старта на Първа лига! "Орлите" оцеляха в дебюта на новия си треньор

Отборът на Лудогорец стартира успешно новия сезон в Първа лига. "Орлите" изкараха сериозен късмет при победата с 1:0 над Локомотив Пловдив в първия кръг от шампионата. Въпреки че пловдивчани имаха много повече положения, футболистите в "зелено" се възползваха по-добре от шансовете си. В края на мача гол на "смърфовете" беше отменен заради засада. Така Томас Райс стартира престоя си в Разград с победа. 

Успешен старт за Томас Райс в Лудогорец

Изненадващо, гостите от Пловдив започнаха по-добре и можеха да излязат напред в резултата още в 5-а минута. Тогава Каталин Иту се възползва от грешка в защитата на "орлите" и стреля, но Хендрик Бонман внимаваше и изби. Лудогорец отговори с добър опит на Квавдо Дуа, който премина на сантиметри от целта. Около 20-а минута "смърфовете" отново бяха близо до попадение, но Иту се размина с още една възможност. Футболистите на Локо пропуснаха още един добър шанс и скоро бяха наказани за това. В добавеното време на първата част Ивайло Чочев вкара, за да даде минимална преднина на разградчани на почивката.

ОЩЕ: Септември спъна Арда на старта на Първа лига

Лудогорец Локомотив Пловдив

Второто полувреме продължи с повече положения пред вратата на Бонман, които футболистите на пловдивския тим така и не успяваха да реализират. В 68-а минута "орлите" можеха да удвоят преднината си, но Боян Милосавлевич изби с върха на пръстите си хубав удар с глава на Руан Секо. В самия край на мача влезлият от пейката Крист Лонгвил донесе изравнителното попадение за Локомотив Пловдив, но котдивоарецът се оказа в нередовна позиция и голът беше отменен. Така разградчани оцеляха и се поздравиха с победата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Гредата на "Герена" спря Левски от разгром, но не и от успех над новак на старта на Първа лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Локомотив Пловдив лудогорец Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес