Късметът помогна на Лудогорец на старта на Първа лига! "Орлите" оцеляха в дебюта на новия си треньор

Отборът на Лудогорец стартира успешно новия сезон в Първа лига. "Орлите" изкараха сериозен късмет при победата с 1:0 над Локомотив Пловдив в първия кръг от шампионата. Въпреки че пловдивчани имаха много повече положения, футболистите в "зелено" се възползваха по-добре от шансовете си. В края на мача гол на "смърфовете" беше отменен заради засада. Така Томас Райс стартира престоя си в Разград с победа.

Успешен старт за Томас Райс в Лудогорец

Изненадващо, гостите от Пловдив започнаха по-добре и можеха да излязат напред в резултата още в 5-а минута. Тогава Каталин Иту се възползва от грешка в защитата на "орлите" и стреля, но Хендрик Бонман внимаваше и изби. Лудогорец отговори с добър опит на Квавдо Дуа, който премина на сантиметри от целта. Около 20-а минута "смърфовете" отново бяха близо до попадение, но Иту се размина с още една възможност. Футболистите на Локо пропуснаха още един добър шанс и скоро бяха наказани за това. В добавеното време на първата част Ивайло Чочев вкара, за да даде минимална преднина на разградчани на почивката.

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Второто полувреме продължи с повече положения пред вратата на Бонман, които футболистите на пловдивския тим така и не успяваха да реализират. В 68-а минута "орлите" можеха да удвоят преднината си, но Боян Милосавлевич изби с върха на пръстите си хубав удар с глава на Руан Секо. В самия край на мача влезлият от пейката Крист Лонгвил донесе изравнителното попадение за Локомотив Пловдив, но котдивоарецът се оказа в нередовна позиция и голът беше отменен. Така разградчани оцеляха и се поздравиха с победата.

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