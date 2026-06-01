Атанас Бостанджиев отказа среща със сдружението "Левски на левскарите"

01 юни 2026, 13:56 часа 539 прочитания 0 коментара

Новият мажоритарен собственик на Левски Атанас Бостанджиев отклони покана на сдружението "Левски на левскарите" за среща, свързана с бъдещето на клуба. Новият силен човек на "Герена" отбелязва в отговора си до председателя на сдружението Димитър Костадинов, че не смята такава среща за целесъобразна. Според него трябва да се спазва принципа за равнопоставеност между всички акционери и не е редно да се организира отделна среща с конкретен миноритарен акционер.

Ето какво гласи отговорът на Атанас Бостанджиев към сдружението "Левски на левскарите" и неговия председател Димитър Костадинов:

"Уважаеми г-н Костадинов,

Благодаря за отправената покана и за изразения интерес към бъдещето на ПФК „Левски“.

Поставените от Вас въпроси са от компетентността на органите на дружеството и следва да бъдат разглеждани по установения за акционерно дружество ред, включително в рамките на Общото събрание на акционерите. С оглед принципа на равнопоставеност между всички акционери не считам за целесъобразно провеждането на отделна среща с конкретен миноритарен акционер извън този ред.

Атанас Бостанджиев

В същото време ръководството на клуба, в лицето на неговия президент г-н Наско Сираков, има нашето доверие при необходимост да инициира и предлага подобни срещи с по-широк кръг левскарски организации и акционери, когато това е в интерес на клуба и на левскарската общност. Доколкото разбирам, именно по такъв начин е било подходено и в процеса по подготовка на новата бранд идентичност на клуба.

В случай че имате нужда от допълнителна информация или разяснения по темата, можете да се обръщате към лицето за контакт, на което сме доверили комуникацията, свързана с тази наша инвестиция в България, а именно Климент Йончев (kliment@keycom.bg).

С уважение,

Атанас Бостанджиев"

Стефан Йорданов
