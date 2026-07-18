Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Звездата, която отказа трансфер, за да играе срещу Левски: "Ще бъде трудно, те имат пари"

18 юли 2026, 18:51 часа 774 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Звездата, която отказа трансфер, за да играе срещу Левски: "Ще бъде трудно, те имат пари"

Левски преодоля успешно първия си съперник в предварителните квалификационни кръгове на Шампионска лига. "Сините" победиха босненския шампион Борац Баня Лука с общ резултат 5:1 и продължиха напред. В следващия етап ще срещнат румънския първенец Университатя Крайова. Звездата на отбора, спечелил наскоро Суперкупата на Румъния, Щефан Баярам говори пред медиите за мача с Левски. Той не пожела да коментира трансфера си в Андерлехт, който сам е паузирал, защото иска да играе с Университатя в Шампионска лига.

Щефан Баярам иска да играе в Шампионска лига с Крайова

Щефан Баярам е 23-годишно румънско крило, което до този момент в кариерата си е играло само за Университатя Крайова. Той вече е звездата на тима и привлича погледите на големи отбори от Западна Европа. Белгийският Андерлехт се нуждае от флангови футболисти и предлага над 4 милиона евро за услугите на Баярам, но самият той е оставил трансфера си на пауза, тъй като мечтае да игра в Шампионска лига с родния си тим.

Още: Силен трансфер в Кърджали: Арда се подсили с национал на България, свързван с Левски и ЦСКА!

Левски - Борац

"Ще бъде трудно с Левски"

Ето какво е казал Щефан Баярам за трансфера и мача с Левски: "Не искам да говоря за трансфера. За момента още съм тук. Щастлив съм, че съм в любимия си отбор и ще видя какво ще се случи. Искам да спечеля всички трофеи с Университатя Крайова, гордея се с постигнатото. Ще бъде трудно с Левски. Те са труден съперник, имат пари. Отиваме с намерението да спечелим и реваншът ще бъде у дома".

Още: "Нищо не ми хареса": Хулио Веласкес разпиля Левски от критики след победата над Дунав Русе и пое отговорност

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шампионска лига Левски Андерлехт Университатя Крайова
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес