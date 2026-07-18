Звездата, която отказа трансфер, за да играе срещу Левски: "Ще бъде трудно, те имат пари"

Левски преодоля успешно първия си съперник в предварителните квалификационни кръгове на Шампионска лига. "Сините" победиха босненския шампион Борац Баня Лука с общ резултат 5:1 и продължиха напред. В следващия етап ще срещнат румънския първенец Университатя Крайова. Звездата на отбора, спечелил наскоро Суперкупата на Румъния, Щефан Баярам говори пред медиите за мача с Левски. Той не пожела да коментира трансфера си в Андерлехт, който сам е паузирал, защото иска да играе с Университатя в Шампионска лига.

Щефан Баярам иска да играе в Шампионска лига с Крайова

Щефан Баярам е 23-годишно румънско крило, което до този момент в кариерата си е играло само за Университатя Крайова. Той вече е звездата на тима и привлича погледите на големи отбори от Западна Европа. Белгийският Андерлехт се нуждае от флангови футболисти и предлага над 4 милиона евро за услугите на Баярам, но самият той е оставил трансфера си на пауза, тъй като мечтае да игра в Шампионска лига с родния си тим.

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"Ще бъде трудно с Левски"

Ето какво е казал Щефан Баярам за трансфера и мача с Левски: "Не искам да говоря за трансфера. За момента още съм тук. Щастлив съм, че съм в любимия си отбор и ще видя какво ще се случи. Искам да спечеля всички трофеи с Университатя Крайова, гордея се с постигнатото. Ще бъде трудно с Левски. Те са труден съперник, имат пари. Отиваме с намерението да спечелим и реваншът ще бъде у дома".

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