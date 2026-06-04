БФС даде нов треньорски договор в националните отбори по футбол

Селекционерът на младежкия национален отбор (до 21 години) на България Тодор Янчев ще получи удължаване на договора, обяви техническият директор на БФС Кирил Котев. Договорът на Янчев беше първоначално планиран до 30-и юни 2026-а година, като през това време трябваше да бъде под мониторинг и след това да се решава за нов договор.

БФС даде нов договор на Тодор Янчев при младежките национали

В БФС обаче явно са доволни от работата на 49-годишния специалист и ще му предложат ново споразумение. Квалификациите завършват през есента на 2026-а година, но договорът вероятно ще бъде до края на 2027-а година, за да може Янчев да работи спокойно и за следващата кампания. Той наследи отбора от Александър Димитров, който пък пое мъжкия национален отбор.

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В група „В“ на кампанията за Евро 2027 „лъвчетата“ са 4-и с 11 точки от 7 мача, колкото има и Шотландия пред тях. На върха е Португалия с 19, следвана от Чехия с 14. Преди три дни България U21 победи с 1:0 връстниците си от Република Северна Македония, а следващата им среща от официалния календар е на 25-и септември като домакин на Португалия.

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