Българският суперталант, който не иска и да чува за ЦСКА, Левски и Лудогорец

В българския футбол вече изгрява нов суперталант - в лицето на Кристиян Балов. В момента той е считан за най-добрия млад български футболист, като поредното потвърждение дойде от връчената му награда за "Играч на месеца" за март в Първа лига. Футболистът на Славия вече се превръща в апетитна хапка за най-титилувания клуб у нас ЦСКА, както и за действащия шампион Лудогорец.

Кристиян Балов не иска да се задържа в България - гледа към трансфер в чужбина

Балов обаче не иска да чува нито за ЦСКА, нито за Лудогорец, нито пък за Левски и останалите клубове в българския футбол. Причината - той иска да продължи развитието си в чужбина. Крилото на Славия се изказа лаконично за бъдещето си, като отбеляза, че на този етап е футболист на "белите" и не знае какво ще се случи през следващия сезон, но иска да продължи кариерата си зад граница.

Интересът на ЦСКА и Лудогорец не блазни младата звезда на Славия

"За момента не мога да кажа къде ще играя. За следващия сезон не мога да говоря, сега съм футболист на Славия, най-важното е да съм здрав, а другото ще се получи. Лудогорец и ЦСКА? Искам да изляза максимално бързо навън, в чужбина, да вървя още по-нагоре и да доразвия моите качества", заяви Кристиян Балов, след като получи поредната си награда за "Играч на месеца" през този сезон.

"Напрежение няма, публикациите не могат да ми повлияят, аз си гледам нещата на терена. Нямам притеснение от различното ниво на футбола в България и зад граница. Аз бих казал, че се свиква в Европа. Говорих с Мартин Георгиев, който е сега в АЕК Атина, той ми е много близък приятел. В началото му е било много трудно, много натоварващи тренировки, връщал се е с мускулна треска в къщи. Но с времето става по-лесно."

"Психически съм готов, всеки трябва да излезе от зоната си на комфорт в един момент. На този етап Белгия и Нидерландия са ми цел, защото това са първенствата, в които един млад футболист може да се развие максимално", добави още Кристиян Балов.

