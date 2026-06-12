Новият в Левски: “Бях на стадиона когато спечелихме титлата, винаги съм мечтал да играя на “Герена“

След като успешно привлече бразилеца Рейналдо и анголеца Давид Кусо от Португалия, Левски осъществи още един много важен трансфер. “Сините“ привлякоха Адриан Райчев под наем от италианския Пиза, където играе и Росен Божинов. Райчев е юноша на Левски, като през лятото на 2022 г. преминава от формацията до 17 години на “сините“ в тази на Пиза. Сега той е обратно на “Герена“, а от клуба качиха видео, в което са заснети първите моменти на Адриан Райчев като футболист на мъжкия отбор на Левски.

Адриан Райчев: “Бях в “А“ сектор“

Ето какво каза Райчев във видеото: “Чувствам се много добре. Много съм щастлив да се завърна вкъщи. Надявам се през следващия сезон да имаме още повече успехи. Следя Левски, винаги съм ги следял. Дори в мача срещу ЦСКА 1948, когато спечелихме официално титлата, присъствах. Бях в “А“ сектор, чувството беше страхотно. Когато разбрах за интереса на Левски, веднага откликнах много позитивно, защото винаги съм си мечтал да играя за Левски. Бил съм 8 години в школата на Левски. Много съм щастлив, че съм тук.

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“Чувствам се най-добре като крило“

Играл съм с Асен Митков – страхотен футболист. Също така с Преслав Бачев, Виктор Любенов и с много други момчета, които играят професионален футбол сега. Конкуренцията в отбора е много сериозна, наясно съм. Дошъл съм да се боря и ще дам всичко от себе си на терена. Чувствам се най-добре като крило, без значение дали ляво или дясно. Където треньорът прецени. Ще дам всичко от себе си. На феновете ще пожелая да са здрави. Да продължават да подкрепят отбора. Надявам се, че ще имаме още повече успехи както в България, така и в Европа“.

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