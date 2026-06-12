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Кристиян Балов подписа с Цървена звезда – сръбският гранд подсигури бюджета на Славия за този сезон!

12 юни 2026, 18:00 часа 290 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кристиян Балов подписа с Цървена звезда – сръбският гранд подсигури бюджета на Славия за този сезон!

Кристиян Балов официално премина в редиците на сръбския шампион Цървена звезда. Българският национал подписа договор със „звездашите“ за срок от 4+1 години. На церемонията присъства и президентът на Славия Венцеслав Стефанов.

Славия ще прибере около 3 милиона евро за своя талант

Според информации в сръбските медии трансферът на младия българин е на стойност около три милиона евро. Горе-долу толкова е и бюджета на Славия по думите на Венцеслав Стефанов. В новия си клуб Балов ще играе с фланелка номер 8 – номер, който навремето носеше една от легендите на Цървена звезда и сръбския футбол Синиша Михайлович.

Венцеслав Стефанов

Крилото е юноша на Славия и преминава през всички възрастови формации на клуба. Той направи дебют за представителния тим през 2024 година, а в следващите два сезона се утвърди като един от най-перспективните български футболисти, записвайки повече от 50 срещи за „белите“.

Балов вече има и мачове за националния отбор на България. Първата му поява с екипа на представителния тим дойде през пролетта, когато се разписа при убедителната победа с 10:2 над Соломоновите острови в Джакарта.

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Славия Цървена звезда Кристиян Балов
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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