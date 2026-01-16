ЦСКА е на крачка от седми нов, „армейците“ преговарят с централен защитник

ЦСКА е на крачка от привличането на седми нов футболист по време на зимния трансферен прозорец. Става въпрос за централен защитник, който да повиши конкуренцията в отбрана. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Името на въпросния състезател се пази в тайна, но е ясно, че преговорите с него и настоящия му клуб са в много напреднала фаза като се очаква съвсем скоро сделката да бъде финализирана.

Сделката трябва да бъде финализирана до дни

Ръководството на ЦСКА се надява, че ще успее да уреди новия защитник до няколко дни, след което той ще се присъедини към отбора на Христо Янев на подготовката в Турция. Именно с привличането на бранителя селекцията при „армейците“ ще приключи. Както е известно, до момента „червените“ взеха шестима нови футболисти – Димитър Евтимов, Андрей Йорданов, Исак Соле, Макс Ебонг, Алехандро Пиедраита и Лео Перейра.

Христо Янев иска да има дълбочина в състава

Привличането на новия централен защитник е по изричното настояване на Христо Янев. В момента „армейците“ разполагат с трима футболисти на този пост – Лумбард Делова, Адриан Лапеня и Теодор Иванов. Наставникът на тима обаче иска още един играч в центъра на отбраната, тъй като в някои от мачовете той иска да играе с трима бранители в средата. Точно с тази система „червените“ влязоха във Вечното дерби с Левски, когато триото в центъра на защитата бе нагърбено с опазването на Мустафа Сангаре.

