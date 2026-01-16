По настояване на Христо Янев: ЦСКА следи американски халф

ЦСКА следи отблизо ситуацията с американски полузащитник. Става въпрос за 24-годишния офанзивен халф на Ботев Враца Хосе Гайегос. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Според информациите лично треньорът на „армейците“ Христо Янев е предложил футболиста на ръководството на клуба. Двамата работиха заедно под Околчица и младият специалист има отлични наблюдения върху играта и качествата на Гайегос.

Хосе Гайегос е бил на крачка от ЦСКА

Хосе Гайегос е бил много близо до преминаване в ЦСКА още тази зима, но в сделката е пропаднала, след като „червените“ привлякоха Исак Соле от Славия. Въпреки това ръководството на българския гранд ще продължи да следи отблизо изявите на американеца като е възможно той да се озове при „армейците“ през лятото. Именно след края на настоящия сезон изтича договора му с врачани и той ще стане свободен агент. Това пък ще позволи на ЦСКА да го вземе без трансферна сума.

Халфът се представя на доста добро ниво в Ботев Враца

Гайегос пристигна в Ботев Враца през лятото на 2025-та от датския Сьондерийске. До момента той е изиграл общо 17 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с едно попадение и една асистенция. Освен като офанзивен халф, Хосе Гайегос може да се подвизава и по двата фланга на атаката. Американецът е оценен на около 500 хиляди евро от авторитетния портал „Transfermarkt“.

