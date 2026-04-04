ЦСКА трябваше да се потруди, но мина през Берое - спорна ситуация беляза мача

ЦСКА победи трудно Берое в двубой от 28-ия кръг на Първа лига. Срещата, която се състоя в Стара Загора, завърши при резултат 3:0 за гостите от София. Попаденията за отбора на Христо Янев реализираха Адриан Лапеня, Мохамед Брахими и Йоанис Питас, който се разписа от дупа.

Домакините има за какво да съжаляват, тъй като Фьодор Лапоухов на няколко пъти ги лиши от гол. Мачът бе белязан и от спорна ситуация, в която главния съдия Тодор Киров реши да не даде дузпа след игра с ръка на Лапеня в наказателното поле на „червените“.

ЦСКА поведе рано, но Берое имаше своите шансове

ЦСКА започна по-активно срещата и още във втората минута имаше шанс за гол, но ударът на Факундо Родригес с глава мина над напречната греда. Малко по-късно „армейците“ поведоха. Ето'о центрира в наказателното поле, където Адриан Лапеня с глава се разписа за 1:0. Берое отговори с две добри ситуации, при които обаче Хуанка Пинеда не успя да преодолее Лапоухов.

В средата на първото полувреме ЦСКА бе много близо до втори гол. Пиедраита нахлу в наказателното поле и опита подаване, което обаче не бе уловено от Артур Мота. Топката падна на крака на Макс Ебонг, но той от няколко метра стреля в аут.

Берое вдигна оборотите в следващите минути и стигна до две страхотни положения за гол. Фьодор Лапоухов обаче демонстрира своята класа и успя да спаси „червените“ от сигурно попадение. В 33-ата минута бе и най-спорното положение в мача. След удар от дистанция топката срещна ръката на Адриан Лапеня. Съдията Тодор Киров обаче реши да не дава дузпа. Впоследствие и от ВАР не сигнализираха, че има нещо нередно и срещата продължи.

Момо Брахими вкара гола на успокоението за ЦСКА

През второто полувреме темпото спадна и в началните минути двата тима трудно стигаха до вратата на съперника. Все пак ЦСКА стигна до две добри ситуации след удари на Годой и Ето'о, но Артур Мота се намеси подобаващо. Четвърт час след началото на втората част Брахими се озова на добра позиция, но стреля високо над вратата.

ЦСКА стигна до втори гол в 83-ата минута. Исак Соле центрира в наказателното поле на Берое, където Мохамед Брахими овладя топката на гърди и с прецизен удар матира стража на старозагорци. В даденото от съдията продължение „армейците“ получиха право да изпълнят дузпа, която бе реализирана от Йоанис Питас. Именно това бе последното по-интересно положение в мача.

Класирането в Първа лига

След успеха си ЦСКА събра 52 точки и се намира на четвърто място във временното класиране в Първа лига. Третият ЦСКА 1948 е с 53, но и мач по-малко. Утре тимът от Бистрица гостува на втория Лудогорец, който има 56 пункта в актива си. Лидер е отборът на Левски с 65 точки.

