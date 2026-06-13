ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 13.06.2026

Тази събота спортните фенове ще имат възможност да се насладят на разообразна телевизионна програма. Днес започва състезателния уикенд на Българския лъв, Никола Цолов във Формула 2. Футболните привърженици ще могат да гледат на живо мачовете от Световното първенство по фубол. Освен това в програмата има още баскетбол, волейбол, тенис, голф и колоездене.

Ето какво може да гледате днес:

10.55 Формула 3, спринт за Гран при на Барселона Диема спорт 3

12.10 Порше Суперкъп, квалификация за Гран при на Барселона Диема спорт 3

13.00 Тенис, турнир в Щутгарт МАХ Спорт 3

13.00 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, спускане, мъже Евроспорт 2

13.30 Форпмула 1, трета тренировка за Гран при на Барселона Диема спорт 3

15.00 Волейбол, Куба – Словения МАХ Спорт 2

15.15 Формула 2, спринт за Гран при на Барселона Диема спорт 3

15.15 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, спускане, жени Евроспорт 2

16.00 Тенис, турнир в Хертогенбош МАХ Спорт 1

16.00 Автомобилизъм, 24 часа на Льо Ман, световен шампионат Евроспорт 1

16.15 Колоездене: Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, седми етап, мъже Евроспорт 2

17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Барселона Диема спорт 3

20.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, трети ден Евроспорт 2

21.00 Баскетбол, Тенерифе – Барселона Нова спорт

21.30 Волейбол, България – Аржентина МАХ One

22.00 Катар – Швейцария БНТ 1, БНТ 3

00.00 Автомобилизъм, 24 часа на Льо Ман, световен шампионат Евроспорт 1

01.00 Бразилия – Мароко БНТ 1, БНТ 3

03.00 НХЛ, Каролина – Вегас МАХ Спорт 2

04.00 Хаити – Шотландия БНТ 1, БНТ 3