Рекордьор на България е в неизвестност от два дни, сестра му моли за помощ в издирването

Националният рекордьор на България на 60 метра с препятствия и 110 метра с препятствия Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък (11.06.2026 г.). Това съобщи сестра му Диана Тодорова с пост във Фейсбук. Тя помоли всеки, който има някаква информация за лекоатлета, да се отзове.

За последно Живко Виденов е бил на служебно мероприятие

„Брат ми Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък 11.06.2026г след служебно мероприятие в Парк-хотел Витоша. Моля, ако някой го види или разполага с информация да съобщи на тел.112, най-близкото Районно управление на МВР или на тел.0879033553. Издирва се и бял бус WV кавалере СВ 3654 КХ“.

„Ще бъда благодарна на всеки, който помогне да намеря братчето си”, написа жената във Фейсбук.

Наскоро Виденов беше назначен като координатор и връзка на комисиите в Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика. Той е изчезнал именно след последното редовно отчетно общо събрание на БФЛА, което се проведе в четвъртък.

ОЩЕ: Страхотна новина: Още един българин ще участва на Световното по лека атлетика