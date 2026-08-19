Цветомир Найденов похвали Левски, но захапа ЦСКА: "Ловешките палавници от Кърпачев ме съмняват"

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов реагира с любопитен коментар след равенството 0:0 между Левски и АЕК Атина в първия плейоф за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Бизнесменът определи резултата като положителен и направи по-широк извод за представянето на българските отбори срещу гръцките си съперници.

Найденов постави Левски и ЦСКА 1948 в една група и подразни ЦСКА

"Not bad! Любимите ми нули показват, че българските отбори са вдигнали нивото", написа Найденов в социалните мрежи. Припомняме, че ЦСКА 1948 също направи равенство с гръцки тим - Панатинайкос, и то като гост, но след това загуби в София и отпадна от Лигата на конференциите.

Найденов постави Левски и ЦСКА 1948 в една група, като подчерта, че двата български клуба са успели да се противопоставят на сериозни гръцки отбори. "Все пак АЕК са шампиони, Панатинайкос са похарчили 50 кила ойро за трансфери за 6 месеца... а Левски и ЦСКА си играят с гръцките грандове като равен с равен", коментира собственикът на ЦСКА 1948.

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Найденов изрази и оптимизъм за шансовете на Левски преди реванша в Атина. "Левски си имат своите шансове и за Атина, нищо не е загубено", допълни той.

В края на публикацията обаче Найденов не пропусна да отправи традиционната си закачка към ЦСКА преди мача с ОФИ Крит. "Само ловешките палавници от Кърпачев ме съмняват, че ще разшият кълбото с ОФИ Крит в… Мини Шампионската лига, както казват в Приполенд Нюз", написа той, правейки препратка към съперничеството си с лагера на Ловеч.

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