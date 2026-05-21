Тръмп към Иран: Ако не получим правилните отговори, всичко ще стане много бързо (ВИДЕО)

„Ако не получим правилните отговори от Иран, всичко ще се случи много бързо. Всички сме готови да действаме. Трябва да получим правилните отговори. Това трябва да са 100 процента добри отговори, ако това се случи, ще спасим много животи“. Това заяви пред журналисти американският президент Доналд Тръмп.
If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. pic.twitter.com/uwE1cgAuA8
„Иран е победена нация. Ние работим с някои много добри хора. Работим с хора, които са много по-здравомислещи отколкото тези, които вече ги няма. Контактуваме с хора, които имат талант и ум. Много сме впечатлени от тях и се надяваме, че тези хора ще сключат сделка, която ще бъде добра за всички“, добави Тръмп.
We are actually dealing with some very good people.
We are dealing with some people with talent and with good brainpower.
We are pretty impressed. pic.twitter.com/vyL2A2W1Nz
САЩ атакуваха танкер в Персийския залив
Американски морски пехотинци се качиха на борда и претърсиха ирански петролен танкер в Персийския залив край Оман. Причина за това са съмнения за нарушаване на блокадата. След проверката, танкерът е бил освободен, но на капитана е било наредено да промени курса на плавателния съд.
U.S. Marines briefly boarded and searched an Iranian oil tanker in the Gulf of Oman over suspected blockade violations, then released it after ordering it to change course.pic.twitter.com/Z3HK7pY5Vl— Clash Report (@clashreport) May 20, 2026