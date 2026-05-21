Тръмп към Иран: Ако не получим правилните отговори, всичко ще стане много бързо (ВИДЕО)

21 май 2026, 1:02 часа 2572 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
„Ако не получим правилните отговори от Иран, всичко ще се случи много бързо. Всички сме готови да действаме. Трябва да получим правилните отговори. Това трябва да са 100 процента добри отговори, ако това се случи, ще спасим много животи“. Това заяви пред журналисти американският президент Доналд Тръмп.

„Иран е победена нация. Ние работим с някои много добри хора. Работим с хора, които са много по-здравомислещи отколкото тези, които вече ги няма. Контактуваме с хора, които имат талант и ум. Много сме впечатлени от тях и се надяваме, че тези хора ще сключат сделка, която ще бъде добра за всички“, добави Тръмп.

САЩ атакуваха танкер в Персийския залив

Американски морски пехотинци се качиха на борда и претърсиха ирански петролен танкер в Персийския залив край Оман. Причина за това са съмнения за нарушаване на блокадата. След проверката, танкерът е бил освободен, но на капитана е било наредено да промени курса на плавателния съд.

Доналд Тръмп мирни преговори Ормузкия пролив Ормузки проток война Иран
Елин Димитров Редактор
