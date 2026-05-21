Тръмп за Куба: Тази страна се разпада, хората нямат храна (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не очаква и не смята за необходима ескалация на напрежението около Куба, въпреки обществените реакции след решението на американското правосъдие да повдигне обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро. Тръмп определи развитието като значим момент, но подчерта, че ситуацията не изисква допълнително изостряне на политиката на Вашингтон спрямо Хавана.

„Няма да има ескалация. Не мисля, че е необходимо. Тази страна се разпада“, заяви американският президент пред журналисти при завръщането си от пътуване до щата Кънектикът в североизточната част на САЩ. По думите му Куба се намира в тежко състояние, а властите в страната „са загубили контрол“.

There won't be an escalation in Cuba. pic.twitter.com/uQWoLy3Oor — Clash Report (@clashreport) May 20, 2026

„Те нямат начин да живеят. Нямат храна. Нямат електричество. Но имат страхотни хора, имам много кубински приятели, основно в Маями и Флорида, те са невероятни хора“, каза още Тръмп пред журналисти.

They have no way of living. They have no food. They have no electricity. But they do have great people. pic.twitter.com/vbVMsENcmS — Clash Report (@clashreport) May 20, 2026

Обвиниха брата на Фидел Кастро

Припомняме, че по-рано стана ясно, че бившият президент на Куба Раул Кастро – 94-годишният брат на революционния лидер Фидел Кастро – отново привлече вниманието, след като Съединените щати го обвиниха във връзка със свалянето на самолети на организацията „Братя на помощ“ през 1996 г., при което загинаха хора. Раул Кастро остава една от ключовите фигури в историята на комунистическа Куба и до днес продължава да има влияние сред привържениците на Кубинската революция от 1959 г., съобщава Ройтерс.

Самият Тръмп коментира обвинението срещу 94-годишния Раул Кастро, като го определи като „велик ден“ и „много важен момент“. Той обаче не даде подробности относно естеството на обвиненията и не уточни какви последващи действия би предприела американската администрация.

Изказването идва на фона на засилени спекулации за възможна промяна в подхода на САЩ към Куба, включително предположения, че Вашингтон може да засили натиска върху комунистическото ръководство на острова. Въпреки това Тръмп настоя, че не вижда нужда от допълнителна ескалация на напрежението. Той направи коментара си пред журналисти при пристигането си от посещение в Кънектикът, като повтори, че развитието е „значим момент“, но не предполага допълнителни действия извън вече предприетите от американската правосъдна система.

Важно е обаче да се отбележи, че подобен сценарий бе приложен спрямо Венецуела. Съединените щати предявиха обвинения срещу лидера на страната Николас Мадуро, след което последва военна операция на американските части. При нея той беше арестуван и отведен от американските части в САЩ, където е в затвор и очаква съдебно производство.

