Христо Крушарски: Всички искат да стават политици – никой не желае да работи в тази държава!

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Круашрски направи любопитен коментар относно напускането на изпълнителния директор на клуба Тома Цилев. Както е известно, доскорошният шеф на „смърфовете“ си събра багажа като се насочи към политическа кариера. Това постави „черно-белите“ в доста деликатна ситуация точно преди края на сезона, но се очаква съвсем скоро пловдивчани да имат нов човек на неговия пост.

Христо Крушарски говори пред колегите от „Тема спорт“ като сподели, че в България всички искат да стават политици, тъй като на никого не му се работи. По думите му именно поради тази причина страната ни е на това дередже. Той също така допълни, че много хора в Пловдив искат него да го няма, но той няма никакво намерение да се отказва от Локомотив.

Много скоро в Локомотив ще влязат нови инвеститори

„Разбрах новината един ден преди да се обяви. Надявам се да си спомни какви неща съм му говорил. Подадох му ръка и му помогнах да стане ръководител, научил съм го на доста неща. Ще имаме нов изпълнителен директор. Скоро ще разберете кой е, ще има събрание. Те всички искат да стават политици, никой не иска да работи в тази държава. Затова сме на такова дередже“.

„На финалната права сме на преговорите с французите, близо сме и с турците. Но тук не става въпрос за смяна на собствеността, а за нови инвеститори, които ще помагат. Пловдивчаните да го разберат това. Те веднъж вече провалиха сделка, тази с арабите. Някои от тях много искат Крушарски да го няма, но няма да се откажа от клуба. Ако много искат да заповядат, да извадят пари и ще им дам акции“, заяви Христо Крушарски.

