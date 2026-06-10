Хулио Веласкес: “За мен Левски е страст! Целите са ясни, всички правим най-доброто за клуба“

След шампионския сезон на Левски, “сините“ ги очаква още повече работа както на, така и извън терена. Те са изключително активни на трансферния пазар, като вече официално обявиха две нови попълнения и активно работят върху третото. Старши треньорът Хулио Веласкес даде пресконференция преди първата тренировка на отбора. Испанският специалист обърна внимание както на новите футболисти, така и на целите пред отбора. Той сподели, че е доволен от условията, с които разполага Левски.

Хулио Веласкес: “Новите попълнения трябва да покажат глад“

Ето какво каза Хулио Веласкес: “Успях да си почина със семейството. Беше много важно да имам време с тях. Бях в постоянна връзка с хората в клуба. За мен това не е работа, а страст. Има няколко футболисти, които завършиха сезона с проблеми. Трябва да преценим състоянието им, това са – Стипе и Сангаре. Новите попълнения трябва да покажат глад и да дават най-доброто от себе си, за да може да израства отбора. Трябва да се адаптират към динамиката на отбора. Надявам се от първия ден да им се получават добре нещата.

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“Работим всички заедно“

Целите са ясни. Всеки ден да тренираме възможно най-добре и да се борим за победа. Това са моите цели и тези на отбора. Няма да говоря за цели и класиране. Горе-долу половината година се прекарва на трансферния пазар. Трябва да се адаптираш, защото всичко е много динамично. Трябва да спомена, че работим всички заедно и комуникацията е добра. Всички, които се занимаваме с тези процеси, правим най-доброто за клуба. Ние трябва да приемем новото изискване и да процедираме по най-добрия начин. Трябва да се съобразим с тази наредба и да я изпълним. Ще разчитаме на този, който е най-подходящ за дадения мач.

В невероятна природна среда сме и хотелът е перфектен. Разполагаме с поне два терена, на които да работим и се надявам да са в добро състояние. Малко по-трудно е да намерим съперници за лагера в Правец, но и този проблем е решен и всичко е наред. Останах с много добри впечатления от това място. За мен това е идеалното място. Дори в Испания го препоръчвам“.

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