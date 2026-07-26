Фенове обградиха дома на Лионел Скалони след загубения финал - настояват да остане поне до Мондиал 2030

Лионел Скалони изведе националния отбор на Аржентина до втори пореден финал на световно първенство на Мондиал 2026. След триумфа през 2022 година "гаучосите" не успяха да защитят титлата си и загубиха безславно от Испания. След края на турнира на американска земя Скалони призна, че най-вероятно ще се оттегли от позицията си, след като договорът му изтече в края на годината. Въпреки загубения финал, феновете на Аржентина настояват 48-годишният специалист да остане начело.

Стотици фенове обградиха дома на Лионел Скалони

Феновете не прикриват желанието си Скалони да остане поне до Мондиал 2030, като дори се стекоха пред дома му в Пухато, за да го видят с очите си и да предадат посланието си. Поради невероятното вълнение се наложи полицията да постави ограда и засилена охрана около имението на треньора. Служители на реда сега денонощно охраняват къщата на Скалони, тъй като тълпата, жадна да поздрави треньора, продължава да нараства. Привържениците на националния отбор организират спонтанни митинги пред дома му, скандират лозунги и молят за снимки и автографи. Освен това, те го призовават да не напуска поста си на национален селекционер.

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Известно е, че Скалони излиза при хората два пъти на ден - сутрин и вечер, за да ги поздрави, да раздаде няколко автографа и дори да гледа малки представления, които феновете организират на открито. Самият той, между другото, неведнъж е подчертавал, че феновете са основната движеща сила на отбора. "Когато видиш хората си, как празнуват, колко са щастливи - това не може да не те трогне дълбоко. Играем за тях, за страната, за нашите семейства", каза той преди финала. И изглежда, че тази любов е взаимна - дори след поражението феновете не изоставят треньора си. Напротив, те пътуват до дома му, за да го подкрепят в този труден момент.

Сега полицията е принудена да контролира ситуацията, за да предотврати безредици. Според местните власти броят на хората, които искат да видят Скалони, постоянно нараства, затова охраната около дома му е засилена. Не е ясно какво ще се случи по-нататък, но засега Скалони продължава да излиза при феновете въпреки всички неудобства, тъй като добре знае какво означава да си идол за милиони аржентинци.

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