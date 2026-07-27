Доналд Тръмп нападна ЛеБрон Джеймс - нарече го расист и избра друг за най-добър на всички времена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново обра заглавията на спортните издания. След изявите си на Световното първенство по футбол, което се проведе на американска земя, той даде своето мнение по баскетболен въпрос. Тръмп коментира темата кой е най-добрият в историята - Майкъл Джордан или ЛеБрон Джеймс, часове след като Джеймс обяви, че ще продължи блестящата си кариера в отбора на Филаделфия Севънти Сиксърс.

Тръмп избра между Джеймс и Джордън

Американският държавен глава обяви своя избор в големия дебат по време на пресконференция в Белия дом. Той не скри факта, че симпатизира на Джордън, с когото поддържат близки отношения. Освен това, си струва да се отбележи, че Джеймс подкрепяше съперниците на Тръмп на последните три президентски избори. Именно това изигра ключова роля за решението на президента, който дори определи баскетболиста като расист: "Майкъл Джордан е мой приятел. Играя голф с него. Той е наистина страхотен човек. Мисля, че ЛеБрон е… може би е расист, а може би просто не харесва Тръмп. Не знам. Аз харесвам само хора, които ме харесват, така че бих казал, че Майкъл Джордан е безспорен фаворит."

Джеймс, който не е отговорил на коментара на Тръмп, редовно го е критикувал по време на мандатите му като президент и подкрепи кандидатите на Демократическата партия Хилари Клинтън, Джо Байдън и Камала Харис, когато се състезаваха срещу него. През 2017 година той нарече Тръмп "неудачник" след спор относно поканите в Белия дом за отборите, спечелили титлата в НБА.

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