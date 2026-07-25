Пълни резултати на всички мачове в Първа лига през сезон 2026/27 - вторият кръг стартира ударно

След 14-годишна хегемония на Лудогорец, българският футбол доживя да види друг шампион! Левски размести пластовете през сезон 2025/26 и спечели 27-ма титла на България, а сега "сините" ще опитат да защитят титлата си през новата кампания 2026/27 в Първа лига. Отбори като ЦСКА и ЦСКА 1948 обаче също показват амбиции да се конкурират с Левски и Лудогорец. А останалите отбори от елита ще опитат да объркат сметките на основните претенденти за титлата, преследвайки своите цели в елита на България.

В настоящата статия Actualno.com ще събира всички резултати от мачовете в Първа лига през сезон 2026/27 - с актуална информация как е завършила всяка една среща след приключването ѝ. Сезонът започва на 17 юли - с двубой между Спартак Варна и ЦСКА 1948, а още същата вечер Левски стартира защитата на титлата си срещу новака Дунав. През април ще се изиграе последният 26-и кръг от редовния сезон в Първа лига, в който участват 14 отбора. А до края на май ще приключат и плейофите, които ще определят крайното класиране в шампионата.

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Актуално класиране на всички отбори в Първа лига през сезон 2026/27

Резултати в Първа лига 2026/27

I кръг (17 - 20 юли)

17 юли, петък

19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 2:2 ФК ЦСКА 1948 (София)

21:15 часа - Левски (София) 2:1 Дунав (Русе)

18 юли, събота

19:00 часа - Септември (София) 1:1 Арда 1924 (Кърджали)

21:15 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 1:0 Локомотив 1926 (Пловдив)

19 юли, неделя

19:30 часа - Ботев (Враца) 1:1 Черно море (Варна)

20 юли, понеделник

19:15 часа - Славия 1913 (София) 0:0 ЦСКА (София)

21:30 часа - Ботев (Пловдив) 1:1 Локомотив София 1929 (София)

II кръг (24 - 27 юли)

24 юли, петък

21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 1:0 Славия 1913 (София)

25 юли, събота

19:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Ботев (Враца)

21:15 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:2 Левски (София)

26 юли, неделя

19:00 часа - Черно море (Варна) - Спартак 1918 (Варна)

21:15 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) - Септември (София)

27 юли, понеделник

19:00 часа - Дунав (Русе) - Лудогорец 1945 (Разград)

21:15 часа - ЦСКА (София) - Ботев (Пловдив)

III кръг (31 юли - 3 август)

31 юли, петък

19:00 часа - Славия 1913 (София) - Локомотив София 1929 (София)

21:15 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) - Арда 1924 (Кърджали)

1 август, събота

19:00 часа - Левски (София) - Септември (София)

21:15 часа - Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна)

2 август, неделя

19:00 часа - Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Враца)

21:15 часа - ЦСКА (София) - Дунав (Русе)

3 август, понеделник

21:15 часа - Спартак 1918 (Варна) - Локомотив 1926 (Пловдив)

*Очаквайте мачовете от IV кръг на по-късен етап!