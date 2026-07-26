Гръм от "Армията"! ЦСКА готви две рокади по високите етажи в Борисовата градина след поредното разочарование

Неубедителното представяне на ЦСКА от началото на сезона постави под въпрос бъдещето на редица фигури в клуба. Освен треньора Христо Янев, хората по високите етажи в Борисовата градина също бяха посочени за основни виновници за случващото се на терена. По тази причина се очаква в следващите часове да бъде обявена много важна новина, засягаща огромна промяна в ръководството на "армейците".

Задават се две големи промени по високите етажи в ЦСКА

Според медиите у нас, ЦСКА съвсем скоро ще се раздели със спортния си директор Бойко Величков. Той пристигна в клуба преди 11 месеца, като замени Пауло Нога. Тогава отборът се представяше катастрофално, записвайки поредни загуби, които в крайна сметка доведоха и до уволнението на старши треньора Душан Керкез. Величков вдигна очакванията към себе си, след като се отчете с няколко силни хода в началото на своя мандат, но с течение на времето работата и функциите му утихнаха. Очаква се неговото място да бъде заето от Валентин Илиев, който до скоро водеше втория тим на "червените". Той обаче е овакантил позицията си, за да може да заеме новия си пост в ръководството.

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Величков обаче няма да е единственият, който ще загуби поста си в Борисовата градина. Съобщава се, че "армейците" готвят рокада и на поста главен скаут. В момента тази длъжност се изпълнява от Методи Томанов, но и неговото време на "Армията" е към привършване. Очаква се той да бъде заменен от бившия национал Станислав Манолев. От ЦСКА ще се надяват на нова селекционна политика с евентуалното привличане на Манолев, след като през последните години работата не бе добре свършена.

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