Войната в Украйна:

Гръм от "Армията"! ЦСКА готви две рокади по високите етажи в Борисовата градина след поредното разочарование

26 юли 2026, 23:53 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Гръм от "Армията"! ЦСКА готви две рокади по високите етажи в Борисовата градина след поредното разочарование

Неубедителното представяне на ЦСКА от началото на сезона постави под въпрос бъдещето на редица фигури в клуба. Освен треньора Христо Янев, хората по високите етажи в Борисовата градина също бяха посочени за основни виновници за случващото се на терена. По тази причина се очаква в следващите часове да бъде обявена много важна новина, засягаща огромна промяна в ръководството на "армейците".

Задават се две големи промени по високите етажи в ЦСКА

Според медиите у нас, ЦСКА съвсем скоро ще се раздели със спортния си директор Бойко Величков. Той пристигна в клуба преди 11 месеца, като замени Пауло Нога. Тогава отборът се представяше катастрофално, записвайки поредни загуби, които в крайна сметка доведоха и до уволнението на старши треньора Душан Керкез. Величков вдигна очакванията към себе си, след като се отчете с няколко силни хода в началото на своя мандат, но с течение на времето работата и функциите му утихнаха. Очаква се неговото място да бъде заето от Валентин Илиев, който до скоро водеше втория тим на "червените". Той обаче е овакантил позицията си, за да може да заеме новия си пост в ръководството.

ОЩЕ: Въпреки че е против Христо Янев: Сектор Г призова за пълна подкрепа към ЦСКА в реванша срещу Карабах

Бойко Величков и Христо Янев

Величков обаче няма да е единственият, който ще загуби поста си в Борисовата градина. Съобщава се, че "армейците" готвят рокада и на поста главен скаут. В момента тази длъжност се изпълнява от Методи Томанов, но и неговото време на "Армията" е към привършване. Очаква се той да бъде заменен от бившия национал Станислав Манолев. От ЦСКА ще се надяват на нова селекционна политика с евентуалното привличане на Манолев, след като през последните години работата не бе добре свършена.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Идиотизъм!": Градев скочи на БФС след решението Лудогорец да не плаща глоба за неизползване на българи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Станислав Манолев Валентин Илиев Методи Томанов Бойко Величков
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес