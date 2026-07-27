Испанци могат да отърват ЦСКА от ненужен на Христо Янев играч

Ръководството на ЦСКА продължава работата по лятната селекция. До момента "армейците" се подсилиха с четирима нови футболисти, докато петима така и не успяха да дочакат завършването на новата "Армия". Става въпрос за Иван Турицов, Илиан Илиев-младши, Олаус Скаршем, Сейни Сейнянг и Лумбард Делова, които се разделиха с клуба това лято. Сега ЦСКА чака оферти за още един играч, който се оказа ненужен в състава на Христо Янев.

Защитник на ЦСКА е пред изходящ трансфер

От началото на новия сезон едно определено име дори не попада в групата на Янев за срещите на "армейците". Става въпрос за Адриан Лапеня, който очевидно отпада от сметките на родния специалист и най-вероятно ще напусне. За последно испанецът игра с червената фланелка на 4 април, когато изведе отбора срещу Берое с капитанската лента. След този момент, обаче, той записа едва едно участие и още 13 минути като резерва.

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Лапеня е пред завръщане в родината си

По високите етажи в Борисовата градина очакват оферти за централния бранител, а съвсем скоро могат да получат една, която няма да е за отказване. Медиите в Испания съобщават, че втородивизионният Сеута иска да привлече в редиците си 30-годишния защитник. Клубът има намерение да се подсили в отбрана, а Лапеня е смятан за идеален, тъй като може да играе на всяка една позиция. Футболистът има договор с ЦСКА до лятото на 2028 година и е оценяван на 600 хиляди евро.

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