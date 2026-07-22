Ректорът отказва да се занимава с нашите проблеми: Студенти от НАТФИЗ разкриват подробности за конфликта (ВИДЕО)

Нашето желание е Министерството на образованието да разсекрети отговорите и одитите, които са направили, в които са констатирани нарушения, както говорихме на срещата и както те потвърдиха, че ще направят.

Това послание отправиха студентите Емануил Цонев и Зорница Григорова от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) в предаването "Студио Actualno", във връзка с нарастващото напрежение покрай конфликтите в академията.

Припомняме, че в началото на месеца студенти от НАТФИЗ излязоха на протест пред сградата на Aкадемията с призив за оставка на ректора проф. Мирослав Дачев. Причината за недоволството на младите артисти са поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в университета, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права.

"От началото на годината - календарна и учебна, той отказва да се занимава с наши въпроси и проблеми. Системно сме игнорирани, не сме изслушвани и казусът с FilmEU беше нашата последна капка, за да излезем и да има конфронтация с него", обясниха студентите.

По техни твърдения и с потвърждение от част от преподавателите от академията, стана ясно, че има сериозен риск НАТФИЗ да бъде изключен от престижния европейски университетски алианс FilmEU поради липса на достатъчно ангажираност в стратегическия диалог от страна на ръководството.

"Той не се появява на тези срещи. Неговата теза е, че той делегира тази работа на зам.-ректора Елена Тренчева, а той не може да прави това. Той трябва да се яви с лицето си и с името си като ректор на Академията", каза Зорница Григорова.

По линия на разделението между различните факултети в учебното заведение, студентите побързаха да уточнят, че много малка част от колегите им застават срещу тях и действителен конфликт между различните специалности няма.

"Колегите от другия факултет не застават с факли срещу нас, не се сочим. Ние се опитваме да водим диалог с тях. Имахме разяснителни срещи, в които колегите бяха изготвили презентация, за да може да им се обясни... Повечето колеги са неутрални на този етап, много малко са се изявили твърдо против нашата кауза. Просто на този етап са преценили да запазят мълчание и може би да изчакат да назрее още ситуацията", разясни Григорова.

Студентите бяха категорични обаче, че няма настройване от страна на преподавателите и те смело застават зад действията и исканията си.

"Всички протестни действия са решени вътрешно между нас. Преподавателите се включиха по-късно като подкрепа. Те не са били в основата на това ние да излезем и да кажем, че това не е окей", казаха те.

С особено внимание младите хора споделиха и за проведената среща на 15.07, която според тях е представлявала пореден неуспешен опит за конструктивен разговор. По техните думи първоначално е била планирана среща в кабинета на ректора на 13-и, но тя е била отложена.

Впоследствие ректорът се е съгласил разговорът да се проведе в присъствието на представители на две министерства и медии. Още в началото на срещата обаче са възникнали проблеми. В залата са присъствали хора, които не са били официално поканени и са носели плакати в подкрепа на ректора. Един от студентите е поискал тези хора да напуснат, но, по думите им, нито ръководството на академията, нито представителите на институциите са реагирали. Студентите разказват, че се е наложило сами да настояват за напускането на присъстващите, но само един човек е напуснал доброволно, докато останалите са продължили да присъстват в залата.

Повече по темата, вижте в интервюто с водещ Александра Йошева.