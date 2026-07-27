Реал Мадрид открадна спрягания за заместник на Салах от Ливърпул на фона на несигурното бъдеще на Винисиус

Ръководството на Ливърпул продължава да търси заместник на Мохамед Салах, след като египетската легенда напусна "Анфийлд" това лято. Мърсисайдци се бяха спрели на едно конкретно име, но по всичко изглежда, че няма да успеят да го привлекат в редиците си. Става въпрос за Ян Диоманде, който е поел в посока Испания. Котдивоарецът предизвика интереса на топ клубовете с невероятни си изяви с РБ Лайпциг през миналия сезон.

Реал Мадрид взима трансферна цел на Ливърпул и ПСЖ

Възходът на Диоманде беше наистина впечатляващ и привлече вниманието и на Арсенал, Манчестър Сити и Ливърпул, които обаче не бяха склонни да надхвърлят границата от 100 милиона евро. Когато някой не е готов да даде нещо, то винаги се намира друг, който да го направи. И в повечето случаи, когато става дума за пари, то това е Реал Мадрид. Според информация на авторитетния журналист Фабрицио Романо, "кралете" са постигнали споразумение за трансфера на котдивоареца. Крило трябва да замине за Испания тази седмица, за да премине медицински прегледи и да подпише изгоден дългосрочен договор до 2031 година.

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Според информацията мадридчани са си осигурили услугите на Диоманде за сума, значително надхвърляща 100 милиона евро, тъй като първоначалната им оферта е била отхвърлена. Преди този пробив Диоманде беше предизвикал голям интерес от цяла Европа, най-вече от страна на Пари Сен Жермен. Романо обаче разкри, че френските шампиони официално са оттеглили интереса си, което на практика разчисти пътя на Реал. Въпреки че по-рано бяха договорени личните условия, ПСЖ реши, че няма да наруши принципите си за рационално финансово управление и баланс в състава, за да осъществи трансфера.

Какво следва?

Очаква се Диоманде да пристигне в Мадрид тази седмица, за да премине задължителните медицински прегледи и официално да подпише договора си, валиден до юни 2031 година. След приключването на формалностите талантливият нападател ще се присъедини към новите си съотборници за предсезонната подготовка под ръководството на Жозе Моуриньо. Предвид несигурността около бъдещето на Винисиус Жуниор, Диоманде може веднага да се окаже в ролята на ключов играч за клуба в предстоящия сезон.

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