Левски се преклони пред феновете си за невероятния жест към легенда на ЦСКА

Феновете на Левски си спечелиха похвалите на клуба и футболната общност в България с действията си по време на мача с Локомотив София. Привържениците на "сините" направиха невероятен жест към треньора на столичните "железничари" Любослав Пенев. Както е известно, легендата на родния футбол отсъстваше за дълго от терените, тъй като се бореше с коварна онкологична болест. Той успя да се пребори и преди началото на новия сезон прие предложението на Локо София да се завърне край тъчлинията.

Левски похвали феновете си за жеста към Любо Пенев

Домакинството на Левски беше втората среща на Пенев като треньор на "локомотивци". По време на мача феновете на "сините" скандираха името на легендата на ЦСКА и издигнаха транспарант с надпис: "Кураж, Любо! Спечели най-важната си битка!" Действията им бяха аплодирани от футболната общност в страната като доказателство, че спортът обединява, въпреки съперничествата на терена.

ОЩЕ: Пред погледа на новия шеф на съдиите: Левски обърна Локомотив София в нервен мач с два отменени гола!

От Левски не пропуснаха да похвалят феновете си за невероятния жест. Те описаха действията им като урок по човечност. В официалните си профили в социалните мрежи те написаха: "Синята" публика винаги е била високо, високо, високо над всички останали, над дребните сплетни, както се пее в една велика българска песен. "Синята" публика отново изнесе урок по човечност. Поклон до земята, Левскари. Кураж, Любо. Ще спечелиш и тази битка окончателно!"

ОЩЕ: Най-скъпото попълнение на Левски: Да скандират името ми след гол в Шампионска лига - това е сбъднат сън!