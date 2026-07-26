ВАР донесе драматична победа на Локомотив Пловдив на "Лаута"

Отборът на Локомотив Пловдив зарадва феновете на "Лаута" с драматична победа. "Смърфовете" надделяха с 2:1 над тима на Септември София в мач от втория кръг на Първа лига. Домакините бяха по-активни и поведоха рано в резултата, но допуснаха гол в самия край на първата част. Те опитаха да се доберат до трите точки в края на мача и натискът им все пак даде резултат, когато отбелязаха победния гол в 88-а минута.

Локомотив Пловдив зарадва феновете на "Лаута"

"Смърфовете" започнаха по-силно и съвсем скоро излязоха напред в резултата. Още в 5-а минута Каталин Иту намери Жулиен Лами в наказателното поле, който успя да отклони топката право в мрежата на Владимир Иванов. Домакините бяха близо до това да удвоят преднината си, но Иту не успя да се разпише на празна врата след грешка в съперниковата защита. След половин час игра дойде първата възможност за столичния тим, но Едни Риберйор нацели гредата. Минути по-късно Лами бе близо до втория си гол, но не успя да реализира сам срещу вратаря. Секунди преди последния сигнал за първото полувреме футболистите на Септември стигнаха до изравнителното попадение. Топката попадна в Александър Джамов след рикошет, а той не се поколеба и със силен шут направи резултата 1:1.

ОЩЕ: Случи се нещо невиждано в българския футбол от 33 години насам

Иту с асистенция и гол

Голяма част от второто полувреме протече без опасни ситуации пред двете врати. Десетина минути преди края футболистите на Локомотив натиснаха и бяха близо до това да отбележат, но не успяха да реализират добрата си възможност. Секунди по-късно "смърфовете" помислиха, че са спечелили мача, след като Крист Лонгвил прати топката към мрежата, но капитанът на Септември Мартин Христов буквално изби топката от голлинията. Минути преди края на редовното време Каталин Иту върна пловдивчани напред в резултата, но голът бе отменен заради засада. След намесата на ВАР съдията призна попадението и пловдивчани се поздравиха с успеха.

ОЩЕ: Пред погледа на новия шеф на съдиите: Левски обърна Локомотив София в нервен мач с два отменени гола!