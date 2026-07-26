Кабинетът "Радев":

Случи се нещо невиждано в българския футбол от 33 години насам

26 юли 2026, 21:40 часа 218 прочитания 0 коментара
Снимка: FC Spartak Varna, ФК Спартак Варна﻿
Случи се нещо невиждано в българския футбол от 33 години насам

Отборът на Спартак Варна направи нещо невиждано в българския футбол от 33 години насам. "Соколите" постигнаха победа с 3:0 в градското дерби с Черно море в мач от втория кръг на Първа лига. Това бе първи успех на тима на "Тича" от 1993 година насам. С успеха си "соколите" имат вече 4 пункта в актива си, докато "моряците" остават само с една точка.

Спартак Варна победи Черно море на "Тича"

Първата възможност в мача бе за домакините в 18-ата минута, когато Александър Колев стреля от около 25 метра по диагонал отдясно, но топката попадна в ръцете на вратаря Пламен Илиев. В 33-ата минута "соколите" поведоха в резултата. След центриране от корнер Венцислав Керчев не игра добре с топката с глава и тя попадна в Ангел Грънчов, който с топовен изстрел от 2-3 метра откри за символичните гости. Асен Дончев пропусна две добри възможности да върне "моряците" в мача. В самия край на първата част Спартак можеше да отбележи нов гол, но след удара на Георг Стояновски по диагонал отляво топката премина встрани от вратата на домакините.

ОЩЕ: Пред погледа на новия шеф на съдиите: Левски обърна Локомотив София в нервен мач с два отменени гола!

Черно море - Спартак Варна

В 55-ата минута Асен Дончев стреля опасно от свободен удар от около 30-тина метра, но вратарят Пламен Илиев успя да избие топката. Моменти след това вратарят на домакините Кристиан Томов предотврати сигурен гол след удар от близко разстояние на Жота Лопес. В 60-ата минута Александър Колев можеше да изравни резултата, но от добра позиция от няколко метра стреля над вратата. Малко след това отново той засече кълбото с глава, но ударът му беше неточен. В 70-ата минута Георг Стояновски стреля от границата на наказателното поле, но топката премина встрани от вратата на Черно море. В 82-ата минута вратарят на символичните гости Пламен Андреев успя да спаси хубав удар на Александър Колев и запази преднината на отбора си. Защитата на домакините рухна в края на редовното време. В 88-ата минута Георг Стояновски открадна топката премина през играч на Черно море и с хубав удар вкара втория гол за Спартак. В добавените минути и Жозе Де Соуса се разписа за крайното 3:0.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: ЦСКА 1948 се измъчи здраво, но взе своето срещу Ботев Враца

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ПФК Черно море Спартак Варна Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес