Случи се нещо невиждано в българския футбол от 33 години насам

Отборът на Спартак Варна направи нещо невиждано в българския футбол от 33 години насам. "Соколите" постигнаха победа с 3:0 в градското дерби с Черно море в мач от втория кръг на Първа лига. Това бе първи успех на тима на "Тича" от 1993 година насам. С успеха си "соколите" имат вече 4 пункта в актива си, докато "моряците" остават само с една точка.

Спартак Варна победи Черно море на "Тича"

Първата възможност в мача бе за домакините в 18-ата минута, когато Александър Колев стреля от около 25 метра по диагонал отдясно, но топката попадна в ръцете на вратаря Пламен Илиев. В 33-ата минута "соколите" поведоха в резултата. След центриране от корнер Венцислав Керчев не игра добре с топката с глава и тя попадна в Ангел Грънчов, който с топовен изстрел от 2-3 метра откри за символичните гости. Асен Дончев пропусна две добри възможности да върне "моряците" в мача. В самия край на първата част Спартак можеше да отбележи нов гол, но след удара на Георг Стояновски по диагонал отляво топката премина встрани от вратата на домакините.

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В 55-ата минута Асен Дончев стреля опасно от свободен удар от около 30-тина метра, но вратарят Пламен Илиев успя да избие топката. Моменти след това вратарят на домакините Кристиан Томов предотврати сигурен гол след удар от близко разстояние на Жота Лопес. В 60-ата минута Александър Колев можеше да изравни резултата, но от добра позиция от няколко метра стреля над вратата. Малко след това отново той засече кълбото с глава, но ударът му беше неточен. В 70-ата минута Георг Стояновски стреля от границата на наказателното поле, но топката премина встрани от вратата на Черно море. В 82-ата минута вратарят на символичните гости Пламен Андреев успя да спаси хубав удар на Александър Колев и запази преднината на отбора си. Защитата на домакините рухна в края на редовното време. В 88-ата минута Георг Стояновски открадна топката премина през играч на Черно море и с хубав удар вкара втория гол за Спартак. В добавените минути и Жозе Де Соуса се разписа за крайното 3:0.

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