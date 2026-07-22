Проф. Росен Стоянов: Президентът трябва да свика КСНС заради нотата на Иран (ВИДЕО)

В предаването "Студио Actualno" политологът проф. Росен Стоянов, университетски преподавател и директор “Анализи и прогнози“ в Gallup International Balkan, коментира актуалните политически теми, които доминират обществения дневен ред. Сред тях бяха спорът около преместването на американските самолети в авиобаза „Безмер“, реакцията на Иран, необходимостта от свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента, както и продължаващите дебати около държавния бюджет. Според проф. Стоянов Консултативният съвет за национална сигурност следва да заседава регулярно, независимо от конкретни кризисни ситуации. По думите му тази практика не се спазва и именно президентът трябва да даде отговор защо подобни заседания не се провеждат периодично. Още: "Длъжни сме да предоставим бази на САЩ": Депутат обясни какви са ангажиментите ни

Проблемът е нотата, не самолетите

Политологът обаче подчерта, че в настоящата ситуация не толкова решението на Народното събрание относно приемането на американските самолети представлява основният проблем, а официалната дипломатическа реакция на Иран.

По думите му изпратената от Техеран дипломатическа нота трябва да бъде разглеждана като формален повод президентът да свика КСНС. На подобно закрито заседание политическите сили биха могли да бъдат подробно запознати с наличната информация от българските служби за сигурност и разузнаването, както и с оценката на риска.

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"Аз проследих сагата до момента и един от основните доводи е хващането на договор от 2006 година, подписан от правителството на Сергей Станишев, със заявката, че международните договори са, за да се спазват. Точно обратното обаче беше изнесено като теза, или антитеза, по отношение на влизането на България в еврозоната, което също е международен договор", каза Стоянов.

По думите му управляващите използват различни аргументи според конкретната политическа ситуация, като успяват да наложат позициите си благодарение на парламентарното мнозинство, но не непременно чрез логическа последователност.

Закъсняхме с бюджета

По темата с бюджета, Стоянов коментира, че забавянето е било значително.

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Той смята, че още с формирането на Народното събрание е трябвало да започнат сериозните обсъждания, критики и публични дебати по финансовата рамка. Вместо това, управляващите сега представят ситуацията като извънредна и продиктувана от форсмажорни обстоятелства, което не отговаря на действителността.

Според него ДПС води внимателна тактическа игра, при която постепенно натрупва политически аргументи, за да може в по-късен етап да заяви, че през цялото време е подкрепяла правителството конструктивно, като едновременно с това е отправяла свои критики и предложения за корекции.

"По този начин те отместват фокуса от общественото внимание и политическо напрежение, свързано с информацията, която вътрешният министър на настоящето правителство изнесе за техния председател. Липсата на конкретика от страна на опозицията, когато се говори за прагматиката в нейната същност, а именно бюджетът, е притеснителна", обясни политологът.

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