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Украйна вече поразява руски цели на разстояние над 3000 км: Зеленски разкри бъдещите си планове

27 юли 2026, 0:11 часа 344 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Украйна вече поразява руски цели на разстояние над 3000 км: Зеленски разкри бъдещите си планове

Украйна е способна да поразява вражески цели на разстояние над 3000 километра и в момента изгражда способности за действие на още по-големи разстояния. Това заяви президентът Володимир Зеленски след среща относно ударите на далечни разстояния. Според него „планът за дългосрочни санкции на Украйна срещу Русия във връзка с тази война се изпълнява в съответствие с установените приоритети“. „Стратегическата дълбочина на тила, която отдавна е предимство за Русия, сега се превръща в особен проблем за руското политическо и военно ръководство, тъй като основната част от руската противовъздушна отбрана е концентрирана около Москва, държавни резиденции, Кримския мост и Санкт Петербург“, отбеляза президентът.

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Той подчерта, че Украйна е доказала, че нейните дронове могат да достигнат цели в Уралския регион, Сибир и други райони, далеч от Москва. „Само тази година, от стартирането на нашия план за удари с голям обсег, вече сме извършили над хиляда огневи мисии. Ударени са нефтени съоръжения, критични военни производствени съоръжения и системно важни руски логистични съоръжения“, отбеляза Зеленски.

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Той подчерта, че на срещата е било договорено продължаването на операциите и е бил актуализиран списъкът с приоритетни цели – „в съответствие с реалното въздействие върху Русия и способността ѝ да продължи и удължи тази война“. „Основната цел е нашият дългосрочен натиск да тласне допълнително Русия към дипломация, като усложни производството на компоненти за оръжия, като причини петролни и други икономически загуби и като върне тази война на „домашна територия“, каза президентът.

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Както добави Зеленски, Украйна е представила всички необходими предложения на политическото ръководство на Русия „за прекратяване на войната с достоен мир“. „Всички партньори знаят какво е необходимо. Нашата прецизност ефективно допринася за създаването на условия за истинска дипломация“, заключи той.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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