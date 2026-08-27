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Играчът на Левски, който Веласкес остави резерва, а можеше да спре агонията срещу АЕК

27 август 2026, 0:31 часа 435 прочитания 0 коментара
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов

Левски преживя истински кошмар в Атина, а още по време на мача неизбежно възникна въпросът дали съставът на "сините" е бил оптимално подбран за сблъсъка с АЕК. Един от футболистите, които можеха да дадат различно лице на отбора, остана на пейката. Става дума за Гашпер Търдин - халф, който не носи блясък с действията си, но дава нещо изключително важно в подобни мачове: сигурност.

Търдин трябваше да бъде титуляр за Левски

Търдин се появи на терена едва в 63-ата минута, когато Левски вече изоставаше с 0:4. Тогава двубоят на практика бе решен, а задачата пред словенеца беше по-скоро да помогне за ограничаване на щетите и освежаване в халфовата линия. От тактическа гледна точка обаче Търдин можеше да бъде далеч по-полезен на Левски, ако бе започнал от първата минута. 

Левски имаше проблем във въздуха

Първите три попадения на АЕК дойдоха след центрирания в наказателното поле. Това трудно може да бъде определено като случайност. Гръцкият тим намери начин да атакува слабост, която постепенно се превърна в основния проблем на Левски. АЕК разполагаше с физическо присъствие в наказателното поле, което допълнително се увеличи с включването на Барнабаш Варга. Нападателят не започна като титуляр в първия мач в София, но в Атина домакините използваха неговата физика по много по-осезаем начин.

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Гашпер Търдин

АЕК имаше физическо превъзходство и нарани Левски с центрирания

Именно заради включването на Варга можеше да последва и ответен ход от Веласкес, който обаче предпочете да заложи на същата стартова единайсеторка от първия мач. Това донякъде бе изненада, тъй като обикновено испанецът обича да ротира състава си и да подготвя изненади за съперника. Оставянето на Търдин на пейката обаче подсказваше, че Веласкес предпочита по-подвижен халф, който пък потенциално да даде повече на отбора в предни позиции.

Освен при центриранията, статичните положения бяха едно от големите оръжия на АЕК. Гърците ги изпълняваха с идея, агресия и достатъчно хора в наказателното поле, докато Левски на моменти изглеждаше неспособен да отговори физически. В такива моменти Търдин можеше да помогне, тъй като разполага с височина и физика.

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Гашпер Търдин

Силните страни на словенеца са позициониране, борба, покриване на пространства, единоборства и способност да внесе спокойствие в средата на терена. Освен това опорният халф можеше да помогне на отбора да печели вторите топки и да прекъсва атаките на АЕК още преди те да стигнат до опасните зони.

Разбира се, никой не може да знае как би се развил мачът, ако словенецът бе започнал. Възможно е АЕК да бе намерил други начини да накаже Левски. А и функциите на Търдин щяха да бъдат за сметка на функциите на друг футболист, като най-вероятно щеше да се загуби острота в нападение. Факт е обаче, че АЕК имаше физическо превъзходство, а тъкмо в това можеше да бъде полезен Търдин.

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