Кабинетът "Радев":

Зеленски: Украйна високо цени подкрепата на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова!

26 август 2026, 23:30 часа 641 прочитания 0 коментара
Снимка: Володимир Зеленски, Facebook
Зеленски: Украйна високо цени подкрепата на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова!

"Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за Вашите сърдечни пожелания за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области", написа украинският президент Володимир Зеленски в официалната си страница в социалната платформа Екс. 

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Така той отговори на поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, изпратен до Зеленски на украински език, в чест на отбелязания в понеделник Ден на независимостта на Украйна.

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В отделен пост президентът изброи 40 държави, сред които България, и отделно Европейския съюз за това, че "държат Украйна във фокуса на световното внимание".

"Всеки жест на подкрепа е от значение. Оценяваме, че по случай 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на страната ни, вие мислехте за Украйна и украинците", написа той.

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Украйна България Илияна Йотова Володимир Зеленски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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