Зеленски: Украйна високо цени подкрепата на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова!

"Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за Вашите сърдечни пожелания за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области", написа украинският президент Володимир Зеленски в официалната си страница в социалната платформа Екс.
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Така той отговори на поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, изпратен до Зеленски на украински език, в чест на отбелязания в понеделник Ден на независимостта на Украйна.
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Ukraine deeply values Bulgaria’s support and friendship. Thank you, @IlianaIotova, for standing with our people and for your heartfelt wishes on the 35th Anniversary of the Restoration of Ukraine’s Independence. Our two countries have much to gain from deepening our bilateral… pic.twitter.com/Cmo1JRjMWm— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026
В отделен пост президентът изброи 40 държави, сред които България, и отделно Европейския съюз за това, че "държат Украйна във фокуса на световното внимание".
"Всеки жест на подкрепа е от значение. Оценяваме, че по случай 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на страната ни, вие мислехте за Украйна и украинците", написа той.
I am grateful to Argentina, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Council of Europe, Czechia, Ecuador, European Union, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Montenegro,… pic.twitter.com/DhpUtbc8sO— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2026