Болезнена вечер в Атина: Левски отпадна от Шампионска лига след крушение срещу АЕК

Футболният шампион на България Левски допусна тежка загуба от гръцкия първенец АЕК Атина с 0:4 като гост в реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Първата среща на стадион "Васил Левски" в София завърши при резултат 0:0, но реваншът на стадион "АЕК Арена" се оказа катастрофален за "сините" след три инкасирани гола още в първите 30 минути. Барнабаш Варга вкара два гола, а по едно попадение добавиха Лука Йович и Разван Марин. Така АЕК се класира за Шампионска лига, а Левски ще продължи участието си в основната фаза на Лига Европа.

АЕК разгроми Левски и прати "сините" в Лига Европа

Още в самото начало на срещата Ловро Майер влезе остро към границата на наказателното поле и опита удар през няколко човека. Изстрелът бе в обсега на Светослав Вуцов, но стражът до последно не виждаше топката, като трябваше да реагира бързо, за да избие с крак в корнер. Натискът на АЕК в първите минути даде резулта. В осмата минута Лазарос Рота центрира от десния фланг, а Лука Йович надигра Никола Серафимов във въздуха, за да се разпише с глава - 1:0!

В 12-ата минута Левски инкасира и втори гол. След центриране от корнер топката бе изчистена извън наказателното поле. След това обаче кълбото се върна в пеналтерията на "сините", като бе отклонена към Барнабаш Варга, който с мощен удар от близка дистанция преодоля Светослав Вуцов - 2:0!

В 28-ата минута грешен пас на Вуцов доведе до голямо напрежение и шанс пред Койта, но Димитров застана уверено и блокира удара му в корнер. От последвалия ъглов удар обаче Ловро Маер намери Варга, който се извиси във въздуха и засече с глава. Топката отскочи пред Вуцов, като придоби въртеливо движение, а стражът не успя да я избие и я пусна зад гърба си - 3:0!

Няколко минути по-късно Левски отговори с мощен удар на Алдаир от дистанция, който профуча покрай страничния стълб. Малко след това и Кристиан Димитров стигна до завършващ удар с крак в наказателното поле на АЕК, но не застраши вратата на съперника.

До почивката Левски опита да подобри играта си, но без видим резултат. Втората част започна без смени от Веласкес, но с променени позиции на Око-Флекс и Майкон в опит да се изненада съперникът. В 54-ата минута обаче главният съдия отсъди дузпа за АЕК. Алдаир опита да изпревари Лука Йович за топка в наказателното поле, като закъсня и фаулира нападателя. Разман Марин застана зад бялата точка и се разписа с мощен удар в средата на вратата - 4:0!

В 60-ата минута АЕК уцели греда. След центриране от корнер топката бе директно насочена към близката греда, където нямаше човек на Левски, а топката се отклони от страничния стълб, за да отиде в краката на Сентейес, който изби в нов корнер. Последваха нови две статични положения пред вратата на "сините", които доведоха да още напрежение, като се затвърди усещането, че отборът на Веласкес е уязвим в такива ситуации.

До края на мача оборотите паднаха, като и двата тима сякаш се примириха с крайния резултат. АЕК остави Левски да притежава повече топката, но не му позволяваше да застраши вратата на Стракоша. В 85-ата минута Мазир Сула се измъкна на стрелкова позиция в наказателното поле, но Стракоша спаси удара му, а и бе вдигнат флаг за засада. В 87-ата минута пък Мият Гачинович изпусна да вкара от чиста позиция в наказателното поле.

Преди реванша АЕК - Левски в Шампионска лига

АЕК Атина и Левски излизат в решаващия реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. След 0:0 в София преди седмица нито един от двата отбора няма предимство и всичко ще се реши на "АЕК Арена". Залогът е огромен - победителят ще намери място сред най-силните клубове на Европа, докато загубилият ще продължи участието си в Лига Европа.

Домакините влизат в сблъсъка с високо самочувствие след убедителната победа с 4:0 над Ираклис в първия кръг на гръцкото първенство. Особено внимание заслужава Лука Йович, който се разписа два пъти и вече е отбелязал в последните си два домакински мача. Старши треньорът Марко Николич има въпросителни около физическото състояние на Абубакари Койта и избора си в предни позиции.

Левски пък е в серия от 15 поредни мача без поражение във всички турнири и ще разчита на стабилната си защита и бързите си футболисти в нападение. "Сините" обаче имат кадрови проблеми, като няколко футболисти са извън сметките заради травми. Хулио Веласкес едва ли ще прави сериозни промени спрямо първия мач.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

АЕК: Стракоша, Рота, Мукуди, Релвас, Пилиос, Майер, Марин, Каиринен, Коита, Варга, Йович

Левски: Вуцов, Сентейес, Серафимов, Димитров, Алдаир, Майкон, Мубарик, Сержиньо, Бала, Рейналдо, Око-Флекс

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