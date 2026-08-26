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Болезнена вечер в Атина: Левски отпадна от Шампионска лига след крушение срещу АЕК

26 август 2026, 23:52 часа 4694 прочитания 0 коментара

Футболният шампион на България Левски допусна тежка загуба от гръцкия първенец АЕК Атина с 0:4 като гост в реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Първата среща на стадион "Васил Левски" в София завърши при резултат 0:0, но реваншът на стадион "АЕК Арена" се оказа катастрофален за "сините" след три инкасирани гола още в първите 30 минути. Барнабаш Варга вкара два гола, а по едно попадение добавиха Лука Йович и Разван Марин. Така АЕК се класира за Шампионска лига, а Левски ще продължи участието си в основната фаза на Лига Европа. 

АЕК разгроми Левски и прати "сините" в Лига Европа

Още в самото начало на срещата Ловро Майер влезе остро към границата на наказателното поле и опита удар през няколко човека. Изстрелът бе в обсега на Светослав Вуцов, но стражът до последно не виждаше топката, като трябваше да реагира бързо, за да избие с крак в корнер. Натискът на АЕК в първите минути даде резулта. В осмата минута Лазарос Рота центрира от десния фланг, а Лука Йович надигра Никола Серафимов във въздуха, за да се разпише с глава - 1:0!

В 12-ата минута Левски инкасира и втори гол. След центриране от корнер топката бе изчистена извън наказателното поле. След това обаче кълбото се върна в пеналтерията на "сините", като бе отклонена към Барнабаш Варга, който с мощен удар от близка дистанция преодоля Светослав Вуцов - 2:0!

Барнабаш Варга

В 28-ата минута грешен пас на Вуцов доведе до голямо напрежение и шанс пред Койта, но Димитров застана уверено и блокира удара му в корнер. От последвалия ъглов удар обаче Ловро Маер намери Варга, който се извиси във въздуха и засече с глава. Топката отскочи пред Вуцов, като придоби въртеливо движение, а стражът не успя да я избие и я пусна зад гърба си - 3:0!

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Няколко минути по-късно Левски отговори с мощен удар на Алдаир от дистанция, който профуча покрай страничния стълб. Малко след това и Кристиан Димитров стигна до завършващ удар с крак в наказателното поле на АЕК, но не застраши вратата на съперника.

Барнабаш Варга

До почивката Левски опита да подобри играта си, но без видим резултат. Втората част започна без смени от Веласкес, но с променени позиции на Око-Флекс и Майкон в опит да се изненада съперникът. В 54-ата минута обаче главният съдия отсъди дузпа за АЕК. Алдаир опита да изпревари Лука Йович за топка в наказателното поле, като закъсня и фаулира нападателя. Разман Марин застана зад бялата точка и се разписа с мощен удар в средата на вратата - 4:0!

АЕК - Левски

В 60-ата минута АЕК уцели греда. След центриране от корнер топката бе директно насочена към близката греда, където нямаше човек на Левски, а топката се отклони от страничния стълб, за да отиде в краката на Сентейес, който изби в нов корнер. Последваха нови две статични положения пред вратата на "сините", които доведоха да още напрежение, като се затвърди усещането, че отборът на Веласкес е уязвим в такива ситуации.

До края на мача оборотите паднаха, като и двата тима сякаш се примириха с крайния резултат. АЕК остави Левски да притежава повече топката, но не му позволяваше да застраши вратата на Стракоша. В 85-ата минута Мазир Сула се измъкна на стрелкова позиция в наказателното поле, но Стракоша спаси удара му, а и бе вдигнат флаг за засада. В 87-ата минута пък Мият Гачинович изпусна да вкара от чиста позиция в наказателното поле.

Преди реванша АЕК - Левски в Шампионска лига

АЕК Атина и Левски излизат в решаващия реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. След 0:0 в София преди седмица нито един от двата отбора няма предимство и всичко ще се реши на "АЕК Арена". Залогът е огромен - победителят ще намери място сред най-силните клубове на Европа, докато загубилият ще продължи участието си в Лига Европа.

Левски - АЕК

Домакините влизат в сблъсъка с високо самочувствие след убедителната победа с 4:0 над Ираклис в първия кръг на гръцкото първенство. Особено внимание заслужава Лука Йович, който се разписа два пъти и вече е отбелязал в последните си два домакински мача. Старши треньорът Марко Николич има въпросителни около физическото състояние на Абубакари Койта и избора си в предни позиции.

Левски пък е в серия от 15 поредни мача без поражение във всички турнири и ще разчита на стабилната си защита и бързите си футболисти в нападение. "Сините" обаче имат кадрови проблеми, като няколко футболисти са извън сметките заради травми. Хулио Веласкес едва ли ще прави сериозни промени спрямо първия мач.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

АЕК: Стракоша, Рота, Мукуди, Релвас, Пилиос, Майер, Марин, Каиринен, Коита, Варга, Йович

Левски: Вуцов, Сентейес, Серафимов, Димитров, Алдаир, Майкон, Мубарик, Сержиньо, Бала, Рейналдо, Око-Флекс

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Шампионска лига Левски АЕК Атина
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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