"Това не е Спартак Варна! Футболът в България трябва да се забрани със закон": Реакциите след разгрома на Левски в Европа

Подигравките по адрес на Левски заваляха след отпадането на тима от Шампионска лига. "Сините" останаха на крачка от класиране в груповата фаза на турнира, след като записаха тежко поражение с 0:4 от АЕК Атина. Те имаха всички шансовете за класиране, след като завършиха 0:0 в първия мач, но всичко рухна още от самото начало на реванша. Столичани допуснаха три гола в рамките на 28 минути, а през втората част попадение от дузпа оформи крайния резултат.

Реакциите след отпадането на Левски от ШЛ

Въпреки че имаха добри шансове за класиране, което щеше да бъде успех за българския футбол, мнозина не подкрепяха "сините" в реванша. Още на полувремето при резултат 3:0 в полза на АЕК медиите у нас отписаха Левски със заглавия от типа: "Мъката за Левски в Атина е неописуема", "Край на мечтата за Шампионска лига, АЕК разгроми Левски", "Тежък сблъсък с реалността за "сините" в Атина', 0:4 е най-малкото, с което Левски се размина".

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Коментарите на феновете под публикациите също бяха много цветущи. Публикуваме някои от най-паметните забележки на родните фенове: "Второто полувреме на Левски ще го излъчват по бТВ комеди", "Това не е Спартак Варна", "Лошото е, че се взеха за голямата работа. Най-вече "техните" журналисти, Хулио, Хулио. По-кротко, българският футбол е много назад от другите", "С вратари връзкари ще е така", "Пак продадоха мача, докато мутрите се разпореждат, трябва футболът в България да бъде забранен със закон", "Толкова могат горките", "И без това не сме за Шампионска лига! Мераците и надеждите са едно, възможностите - друго. Дано в Лига Европа оставим следа".

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