АЕК бе в очакване да отстрани Левски - светкавична реакция за влизането в Шампионска лига (ВИДЕО)

АЕК Атина не губи никакво време след разгрома над Левски в реванша от плейофите на Шампионска лига. Само минути след края на мача гръцкият клуб публикува специално видео, посветено на завръщането си в основната фаза на Шампионската лига. Кадрите показват настоящи и бивши звезди на АЕК, както и световни футболни величия като Ламин Ямал и Килиан Мбапе.

АЕК Атина веднага качи специално видео за Шампионска лига

Публикацията дойде светкавично след края на двубоя, оставяйки впечатление, че са били подготвени за празненства още преди мача. Иначе гръцкият тим не остави съмнения в превъзходството си. АЕК поведе още в 7-ата минута чрез Лука Йович, а Барнабаш Варга добави два гола до края на първото полувреме. Ръзван Марин оформи крайния резултат от дузпа през втората част.

За Левски вечерта в Атина се превърна в болезнен край на мечтата за Шампионската лига. "Сините" обаче ще продължат европейското си участие в Лига Европа. Вече се знае и кога ще бъде изтеглен жребият на Левски за Лига Европа.

В сряда вечер място в Шампионска лига си осигуриха и отборите на Викинг (Норвегия) и Фенербахче (Турция), които отстраниха съответно Динамо Загреб и Олимпик Лион. Целие и Слован Братислава пък влязоха в продължения, които да определят кой ще продължи напред.