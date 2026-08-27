Мистериозни светлини над Русия: Защо сателитите на Starlink се струпаха след указ на Зеленски?

През последните дни в небето над Русия беше засечена засилена активност на сателитите на Starlink. На това обърна внимание OSINT каналът в Telegram "Exilenova+", показвайки кадри от редици от ярко светещи обекти, които наподобяват именно спътниците.

Това странно съвпада с две събития. От една страна, Украйна води преговори с Илон Мъск за разполагането на спътникови комуникации над Руската федерация. От друга страна, на 26 август президентът Володимир Зеленски подписа указ, с който Илон Мъск бе награден с украинския Орден на свободата "за изключителни лични заслуги в защитата на човешкия живот и свобода". Дали съвпаденията са случайни или не, предстои да разберем.

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