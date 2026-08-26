Нов сериозен удар по Инфантино - и Италия се отрече от шефа на ФИФА

Италианската футболна федерация (FIGC) официално оттегли подкрепата си за Джани Инфантино в битката му за нов мандат начело на ФИФА. Решението поставя Италия редом до УЕФА и Александър Чеферин и е пореден сериозен удар по позициите на Инфантино преди президентските избори през март 2027 година.

Италианската футболна федерация оттегли подкрепата си за Инфантино

FIGC обяви, че повече няма да подкрепя кандидатурата на Инфантино за президент на ФИФА. Италианската федерация мотивира решението си с несъгласие с последните инициативи на швейцареца, свързани с управлението на световната централа и развитието на международните състезания.

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Президентът на FIGC Джовани Малаго подчерта, че италианският футбол застава твърдо зад позицията на УЕФА и нейния президент Александър Чеферин. "Ще продължим да работим съвместно с УЕФА и останалите европейски федерации за насърчаване на визия за футбола, основана на спортния принцип, солидарността, устойчивото развитие и поставянето на интересите на феновете на първо място", заяви Малаго.

Ходът на Италия идва на фона на сериозния конфликт между Инфантино и европейския футбол. В основата му беше планът за създаване на FIFA Forward Enterprise - структура, чрез която ФИФА възнамеряваше да управлява търговските права и основните си състезания, включително Световното първенство, с възможност за привличане на частни инвеститори.

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