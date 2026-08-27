Веласкес остана горд с Левски след разгрома от АЕК: Такива неща се случват в живота

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след отпадането на тима от Шампионска лига. "Сините" останаха на крачка от класиране в основната фаза на турнира, след като допуснаха тежко поражение с 0:4 от АЕК Атина. Двубоят се разви катастрофално за отбора на Хулио Веласкес. "Жълто-черните" наложиха натиск от самото начало и поведоха с три гола преди да е изминал половин час игра. През второто полувреме падна още попадение, което съвсем сложи край на интригата.

Веласкес говори след отпадането на Левски от Шампионска лига

Испанският специалист не търси оправдания и директно заяви: "АЕК просто беше по-добрият отбор от нас. От първата минута до последната. Това е реалността, няма защо да си въобразяваме нещо друго. В такава атмосфера, срещу този опонент, който има страхотно индивидуално ниво, ти трябва малко късмет и да играеш много добре. Но в интерес на истината, те играха много добре, защитаваха се страхотно, играха страхотно с топката, играха много бързо в последната третина от терена и беше изключително трудно за нас през първата част."

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"Мнението ми за играчите не с променя. Аз съм изключително горд с тях и екипа си. За нас фактът, че ще играем в групите на евротурнирите. Страхотно е, че ще играем в Лига Европа. Разбира се, че искахме да играем в Шампионска лига, но е важно е да осъзнаем нивото, представянето на опонента, който има страхотни футболисти на индивидуално ниво. Ние като цяло играхме много добре. Много съм горд с футболистите, Самият факт, че успяхме да се класираме за Лига Европа още миналия кръг, е супер. 16 години не сме играли основна фаза. Ако сложим всичко това в уравнението", каза още Веласкес.

"Не съм ядосан. Такива неща се случват в живота. Нашият противник беше много добър. Не влязохме добре в мача. За мен е страхотно, че след 16 години отново ще играем групи в Европа. Горд съм с моя клуб, с привърженици, всички бяха страхотни. През 2026 година понякога в Лига Европа имаш по-трудни съперници отколкото в Шампионска лига. Зависи много от жребия, но нивото на Лига Европа е много високо. За нас фокусът е към следващия мач. Няма значение къде ще сме домакините, къде ще гостуваме. Важно е да се наслаждаваме на мачовете в Лига Европа. Тези фенове го заслужават, нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава. Сега трябва да се концентрираме към следващия мач", завърши наставникът на Левски.

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