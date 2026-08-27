Левски вече знае кога ще научи жребия си в основната фаза на Лига Европа

Българският шампион Левски се докосна до груповата фаза на Шампионска лига, но отпадна на крачка от сбъдването на голямата си мечта. "Сините" заминаха за Гърция за реванша с АЕК Атина от плейофите за влизане в "турнира на богатите". Те имаха всички шансове да се класират, след като завършиха 0:0 в София, но допуснаха разгром с 0:4 в гръцката столица. Въпреки разочарованието от крайния резултат, отборът на Хулио Веласкес все пак ще участва в Европа поне до края на календарната година.

Ето кога ще стане ясен жребият на Левски за Лига Европа

Достигайки плейофите на Шампионска лига, след като преодоляха Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати в предните три кръга, Левски си осигури участие в груповата фаза на Лига Европа. "Сините" вече знаят кога ще научат жребия си за втория по сила европейски клубен турнир. УЕФА официално потвърди датите и часовете на жребия за основните фази на Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите. Събитието ще се състои в петък, 28 август, от 14 часа българско време.

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От миналия сезон турнирите Шампионска лига и Лига Европа включват 8 мача - четири домакинства и четири гостувания. Тегленето се прави от четири урни, като жребият осигурява по два мача срещу съперник от всяка урна - един у дома и един като гост. Левски със сигурност ще бъде в последната урна в ролята си на отбор, минал през предварителната фаза. В четвъртък, 27 август, ще стане ясно дали ЦСКА ще играе в Лига Европа или ЛИгата на конференциите. "Армейците" посрещат ОФИ Крит в реванша, след като загубиха с 0:3 в първия мач.

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