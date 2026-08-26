Смешно е Атанас Бостанджиев да получава съвети от хора, които "заробиха" Левски

Бившият президент и собственик на Левски Томас Лафчис коментира идването на Атанас Бостанджиев. Както е известно, родният бизнесмен и неговата компания "София Кепитъл" са новият притежател на мажоритарния дял акции на клуба. Бостанджиев ще получи цялата власт на 14 септември, когато ще се проведе Общо събрание на акционерите. Сега бившият бос на "сините" Лафчис коментира въпроса, както и съветите, които бяха дадени от друг бивш шеф на "Герена" - Тодор Батков.

Лафчис с интересен коментар за "съвета" на Батков към Бостанджиев

Наскоро Батков даде интервю пред bTV, в което бе помолен да даде съвет на Бостанджиев. Лафчис категорично смята, че новият собственик не се нуждае от това, имайки предвид факта, че в този момент клубът бе изпаднал във финансова криза. "Не знам от какво естество питате този предишния (б.р. Тодор Батков) да му дава съвет - за футбол ли, за футболисти, за финанси? По тяхно време беше катастрофално, с десетки милиони задлъжнялост. На мен ми звучи малко смешно да дават съвети как Бостанджиев да управлява Левски", започна Лафчис пред колегите от bTV.

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Той подчерта, че Бостанджиев има много по-различни възможности за разлика от тези преди години и вярва, че с него Левски може да стигне много далеч: "Може би ние имаме право говорим как да ръководи клуба, защото нашият бюджет беше 1 милион лева на година, а веднага след нас похарчиха по 20 милиона на година. Не смятам, че ние сме в позиция да поучаваме някой, който е много по-напред финансово от това, което сме постигнали ние. Бостанджиев трябва да бъде отдаден за Левски и да е съвсем различна категория от тези предшестващи бизнесмени, които само заробиха клуба. Надявам се, че той ще погледне на Левски като на свое дете и с възможностите, които има заедно със своята група, може да докара финансово клуба до много далеч."

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