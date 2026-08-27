Капитанът на Левски с емоционални думи след голямото разочарование в Атина

Капитанът на Левски Кристиан Димитров призна, че ранните голове на АЕК са се оказали решаващи за развитието на реванша в Атина. Тимът на Веласкес загуби с 0:4 като гост и отпадна от Шампионска лига, като ще продължи участието си в основната фаза на Лига Европа. Защитникът заяви, че "сините" са дали всичко от себе си, но не са успели да се върнат в двубоя. Димитров все пак изрази гордост от представянето на отбора в Европа и благодари на феновете за подкрепата.

Кристиан Димитров: Трябва да сме горди от това, което направихме в Европа

"Допуснахме много рано два гола. Дадохме всичко от себе си, но не успяхме да се върнем в мача", заяви Димитров след края на двубоя.

Капитанът на Левски обаче не пожела да гледа единствено негативно на европейската кампания на отбора. Според него "сините" могат да бъдат доволни от представянето си в международните мачове до този момент.

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"Трябва да сме горди от това, което направихме. За мен се представихме много добре в европейските мачове", коментира бранителят.

В края Димитров обърна специално внимание на привържениците на Левски, които подкрепяха отбора и в Атина. "Искам да благодаря от името на целия отбор на феновете за тази подкрепа", каза капитанът.

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