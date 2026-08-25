13 години без компромиси: No More Many More отбелязват годишнината с голям концерт (ВИДЕО)

Ние се учим всеки ден, всеки път, когато свирим на живо. Вече се учим от грешките си и продължаваме напред.

Това каза в предаването "Студио Actualno" фронтменът на култовата българска група No More Many More, във връзка с предстоящия концерт на музикантите на 18 септември, с който ще отбележат 13-ата си годишнина.

От създаването си през 2013 г. групата има пет издадени дългосвирещи албума, десетки хитове, големи концерти и участия по фестивали и армия верни фенове. Но те са обичани и заради активната си гражданска позиция и мнения, които изразяват в песните си от самото начало.

Текстовете, дело на Методи Кръстев, не щадят социалните и обществени неправди, а напротив - изобличават ги с безкомпромисната си откровеност. Редом до него застават Радослав Гергов (вокали и ударни), Владимир Иванов (ударни), Гриша Георгиев (бас китара) и Камен Александров (китара) - всички те доказано добри музиканти, които заедно формират една уникална сплотеност и симбиоза.

"Групата е силна, когато отношенията вътре са окей. Тогава звучиш по-добре на живо, работите заедно по-добре. Хората са хора. Оказа се, че най-сложната част от развитието на една банда е отношението вътре", сподели музикантът.

Той отбеляза и че създаването на смислени неща също стои в основата на добрите отношения в групата.

Никога не съм харесвал това да се прави музика със задна мисъл. Не да правиш музика, а да правиш пари. Да третираш хората не като хора, а като цифри, обясни Кръстев. Не е готино, когато видиш музика направена за пари да влияе повече върху хората и да се лансира от медиите, дори да виждат, че тя прави ценностната система на младите хора на пух и прах, добави още той.

Миналата година No More Many More издадоха петия си албум „Тук съм“, който е един от най-силните им проекти досега. Правен в предизвикателни условия, след като групата остава без студио, и аранжименти, родени буквално часове преди техния запис, албумът остава дълбоко човешки. От него е и песента „Гумени мечета“, провокирана от войната и от усещането за безсилие в съвременния свят.

Тази и още много песни от предишните им албуми публиката ще може да чуе на предстоящия им концерт на 18 септември в сърцето на Борисовата градина. Специален гост на празничния им концерт ще бъде една от любимите български групи в ъндърграунд сцената - „Таралеща“.

А какви други изненади са подготвили момчетата от групата за предстоящия концерт и какво ни очаква от Методи Кръстев - вижте в интервюто.