"Адресът на историята": Ученици създадоха интерактивна платформа за значими исторически личности (ВИДЕО)

Възпитаници на Първа английска езикова гимназия създадоха платформа, която ни помага да обърнем внимание на историята, която е навсякъде около нас.

„Адресът на историята" е дигитален каталог на домовете, паметниците и сградите, свързани със значими български личности и събития. Сайтът събира на едно място адреси, снимки и кратка информация за хората и местата, оставили следа в културата, науката, политиката и обществения живот.

"Това е ученическа инициатива, насочена към запазването на българското културно и историческо наследство, защото все пак една държава, която няма история, няма и бъдеще", разказа председателят и основател на платформата Георги Петков в "Студио Actualno".

Той сподели, че един от проблемите на изучаването на история в училище, е че се преподава като суха материя - чрез книги и дати, вместо по модерен начин, който да помогне на учениците да усвояват информацията бързо, интерактивно и чрез въображение.

"Всяка сграда остава в нашето съзнание, защото това са хора дали живота си в името на родината. Било то чрез наука, изкуство, култура, военни дела...Всички личности ги виждаме на едно равнище", разказа Петков.

Заедно с него присъства и най-новото попълнение на екипа Ясен Поцков, който сподели ентусиазма си да участва в проекта и разказа, че снимането на обектите му дава възможност да скъси дистанцията между миналото и настоящето.

Момчетата обясниха, че тяхната идея е "Адресът на историята" да стане част от учебната програма.

"Искаме да бъдем инкорпорирани в учебната програма, защото чрез нашия проект може нагледно да бъде показана информацията за личностите. Например в час по литература може да се отвори за Пейо Яворов или Яна Язова и човек да види нагледно, да научи и да запомни нещо. Защото в учебниците, например в 12-ти клас, информацията е много малко.", обясни основателят.

Младежите искат не само да запазят паметта за великите българи, но и да вдъхновят връстниците си да се гордеят с наследството си. Те вярват, че знанието за миналото е основа за силна и осъзната нация.

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