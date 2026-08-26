Спорт:

"Адресът на историята": Ученици създадоха интерактивна платформа за значими исторически личности (ВИДЕО)

26 август 2026, 16:25 часа 462 прочитания 0 коментара

Възпитаници на Първа английска езикова гимназия създадоха платформа, която ни помага да обърнем внимание на историята, която е навсякъде около нас. 

Адресът на историята" е дигитален каталог на домовете, паметниците и сградите, свързани със значими български личности и събития. Сайтът събира на едно място адреси, снимки и кратка информация за хората и местата, оставили следа в културата, науката, политиката и обществения живот.

"Това е ученическа инициатива, насочена към запазването на българското културно и историческо наследство, защото все пак една държава, която няма история, няма и бъдеще", разказа председателят и основател на платформата Георги Петков в "Студио Actualno". 

Той сподели, че един от проблемите на изучаването на история в училище, е че се преподава като суха материя - чрез книги и дати, вместо по модерен начин, който да помогне на учениците да усвояват информацията бързо, интерактивно и чрез въображение. 

"Всяка сграда остава в нашето съзнание, защото това са хора дали живота си в името на родината. Било то чрез наука, изкуство, култура, военни дела...Всички личности ги виждаме на едно равнище", разказа Петков. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Заедно с него присъства и най-новото попълнение на екипа Ясен Поцков, който сподели ентусиазма си да участва в проекта и разказа, че снимането на обектите му дава възможност да скъси дистанцията между миналото и настоящето. 

Момчетата обясниха, че тяхната идея е "Адресът на историята" да стане част от учебната програма. 

"Искаме да бъдем инкорпорирани в учебната програма, защото чрез нашия проект може нагледно да бъде показана информацията за личностите. Например в час по литература може да се отвори за Пейо Яворов или Яна Язова и човек да види нагледно, да научи и да запомни нещо. Защото в учебниците, например в 12-ти клас, информацията е много малко.", обясни основателят. 

Младежите искат не само да запазят паметта за великите българи, но и да вдъхновят връстниците си да се гордеят с наследството си. Те вярват, че знанието за миналото е основа за силна и осъзната нация.

Повече по темата - вижте в интервюто. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Инициатива младежи история Студио Actualno Адресът на историята
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес
" }