"Най-болезненият миг в кариерата ми! Надявам се Левски отново да играе в такъв мач"

Крилото на Левски Армстронг Око-Флекс бе изключително разочарован след отпадането на "сините" от Шампионска лига. Столичани претърпяха тежка загуба от АЕК Атина с 0:4 като гост в реванш от плейофите за влизане в основната фаза на най-големия европейски клубен турнир, като сега ще продължат участието си в Лига Европа. Око-Флекс добави още, че това е може би най-болезненият момент в кариерата му, но се надява, че Левски отново ще играе в такъв мач.

Око-Флекс: Да паднеш на последното стъпало е наистина болезнено

"Разочарован съм. Тъжен съм за себе си, за отбора, за феновете, за клуба. Това беше невероятна възможност да се класираме за Шампионска лига. Клубът не е играл в него от много време. Не знам кога ще имаме отново такъв шанс. Силно се надявам отново да играем в такъв мач", започна Око-Флекс, който заигра в Левски след трансфер от Ботев Пловдив.

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"Да, бих казал, че това е най-болезненият мач в кариерата ми. До момента бяхме непобедени в Европа и да паднеш на последното стъпало наистина е много болезнено. Показахме в първия мач, че можем да играем като равен с равен с тях. Днес мачът беше много труден, ние го загубихме в първите 20 минути. В турнир като Шампионска лига винаги биваш наказан при по-слаб старт."

"В момента не мисля за жребия в Лига Европа, защото преди два часа имахме възможност да сме в Шампионска лига. Ще ми трябва време, защото съм тъжен. Ще трябва да помисля за това, което се случи, и от утре нататък ще мисля за следващите надпревари", добави още той.

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