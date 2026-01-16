Изгонен от „Герена“: Левски е фаворит за титлата, но ЦСКА може да обърка доста планове в Топ 4

„Левски е фаворит за титлата, но ЦСКА може да обърка доста планове в Топ 4“. Това заяви бившият треньор на „сините“ Станислав Генчев, който в момента е начело на Локомотив София. Както е известно, той прекара едва няколко месеца на стадион „Георги Аспарухов“ преди да бъде уволнен. Именно на негово място бе назначен Хулио Веласкес. Генчев говори пред колегите от „Спортал“ като коментира битката за титлата в Първа лига.

Станислав Генчев е категоричен, че разликата в точките между Левски и Лудогорец е достатъчно голяма, за да се считат „сините“ за фаворит за титлата през този сезон. Той също така допълни, че ЦСКА със сигурност ще влезе в Топ 4 на Първа лига и ще обърка доста сметки там.

Станислав Генчев не съжалява за времето в Левски

„Футболът е непредвидим спорт, но определено Левски е фаворит за титлата. Седем точки са сериозна разлика, Лудогорец никога не е изпитвал такива големи затруднения. Преднината, която Левски има, дава голямо самочувствие на „сините”, със сигурност те са фаворити. Но Лудогорец няма да се предаде лесно, ще подобрят нивото си. ЦСКА 1948 са съвсем близо, също отбор с много класни футболисти, не трябва да отписваме и него. Мисля, че това са трите отбора. ЦСКА прави силна селекция, но разликата в точките е голяма, за да се борят за титлата. Но си мисля, че ще влязат в първата четворка. И могат да объркат доста планове”.

„Благодарен съм, че съм получил шанс да работя в Левски. Тези шест месеца помогнаха страшно много за израстването ми като треньор, работил съм с желание и амбиция, за да може отборът да се развива. Хулио Веласкес ли? Щом отборът е на първо място, значи си върши много добре работата. Отборът е доста непредсказуем, има няколко варианта на игра, които се редуват, има доста интересни неща, които да се видят в неговата работа. Целта ми е Локомотив София да се развива и да постига резултати. Най-добре е да се концентрираме върху настоящия момент”, обясни Станислав Генчев.

